Basket, Roma Today diventa il media partner della Stella Azzurra Roma

Importanti novità in arrivo, nel settore media, per la Stella Azzurra Roma. Da oggi la nostra testata, RomaToday.it, sarà il nuovo media partner della società capitolina. Lo comunica il club nerostellato in una nota di stampa.

RomaToday, quotidiano digitale pubblicato da Citynews spa, ha preso vita nel 2008 ma ha vissuto una rapida crescita, espandendo la propria visibilità fino a diventare attualmente il giornale online più letto di Roma e provincia con poco meno di 4 milioni di lettori mensili.

“Dare supporto e visibilità alle società sportive più importanti del territorio è uno degli obiettivi principali della nostra attività giornalistica, fin dai nostri esordi – dichiara Fernando Diana, CEO e co-founder di Citynews – Con RomaToday in particolare siamo sempre stati vicini al mondo del basket, per cui questa partnership è il risultato di una convergenza naturale e spontanea. Siamo inoltre sicuri che molto dei nostri lettori condivideranno e apprezzeranno l’attenzione che dedicheremo alla Stella Azzurra Roma”.

Gli fa eco il Direttore Commerciale della Stella Azzurra Franco Del Moro: “Rafforzare la presenza del marchio nerostellato nella Capitale rappresenta una delle nostre priorità, avvalerci di un partner come Roma Today può quindi permetterci di raggiungere quel tipo di platea, con aggiornamenti sulla gran mole di attività e di storie legate al nostro club”