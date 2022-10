Basket femminile, Stella Azzurra corsara: contro Umbertide arriva la prima storica vittoria in Serie A2

Grandi emozioni nel quarto turno di campionato del Girone Sud della Serie A2 di basket femminile. E per la E-Gap Stella Azzurra Roma arriva l'emozione più forte, la prima vittoria della storia nel torneo.

Le ragazze di Coach Chimenti sbancano il parquet de La Bottega del Tartufo Pallacanestro Femminile Umbertide con un chiaro 59-65 propiziato da una Nikolic da 19 punti e dai 13 punti di una letale Brzonova dalla panchina.

Per Umbertide secondo stop consecutivo dopo quello di Roseto e, nonostante l'ottima prova di D'Angelo, 20 punti più 10 rimbalzi, e della solita Pompei da 14 punti sul tabellino dell'incontro.

La partita - Serata opaca per la PFU, che già dalle prima battute di gioco fatica tantissimo al tiro lasciando spazio alla giovane squadra romana. La primm frazione si chiude sul 10-16 ed è la spia di un match in cui le quotate umbre sono costrette ad inseguire.

Nella seconda frazione la musica sembra cambiare, Umbertide segna 13 punti ma la Stella Azzurra rintuzza il recupero piazzandone 12 ed andando al riposo avanti di +5, 23-28 il parziale.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la E-Gap allunga e piazza un parziale di 15-17 che la porta nei 30 minuti finali avanti di +7, 38-45 il parziale.

Nell'ultimo quarto Umbertide cede allo sforzo della rincorsa continua, non riesce a ridurre il divario ed al suono della sirena è costretta a cedere i due punti.

Finisce 59-65 e per la E-Gap Stella Azzurra Roma è festa doppia, per i primi due punti in stagione e, soprattutto, per la prima vittoria della propria storia in Serie A

Il tabellino di La Bottega del Tartufo Umbertide - E-Gap Stella Azzurra Roma 59 - 65 (10-16, 23-28, 38-45, 59-65)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei* 14 (4/8, 1/3), Bartolini NE, D'angelo* 20 (6/10 da 2), Scarpato 5 (2/4, 0/2), Boric* 8 (2/4, 0/2), Stroscio*, Avonto NE, Paolocci 6 (0/1, 2/2), Gambelunghe NE, Savatteri* 4 (2/5 da 2), Cupellaro 2 (1/1 da 2) Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 17/39 - Tiri da 3: 3/11 - Tiri Liberi: 16/20 - Rimbalzi: 33 7+26 (D'angelo 10) - Assist: 3 (Pompei 2) - Palle Recuperate: 7 (D'angelo 2) - Palle Perse: 8 (Boric 2)

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA: Prosperi* 4 (2/6, 0/2), D'arcangeli 3 (0/1, 1/2), Brzonova 13 (5/6 da 2), Nikolic* 19 (2/7, 5/8), Barbakadze 8 (4/7 da 2), Zangara* 4 (2/2, 0/1), Perrotti* 5 (1/3 da 2), Pelka NE, Bucchieri* 9 (4/9 da 2), Garofalo Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 20/41 - Tiri da 3: 6/13 - Tiri Liberi: 7/8 - Rimbalzi: 26 2+24 (Barbakadze 8) - Assist: 2 (Prosperi 1) - Palle Recuperate: 6 (Prosperi 2) - Palle Perse: 10 (Nikolic 3) - Cinque Falli: Bucchieri

Arbitri: Antimiani S., Ricci A.

IL VIDEO COMPLETO DELLA PARTITA