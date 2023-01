Serie A2 femminile, Stella Azzurra Roma sconfitta all'ultimo tiro da Savona

Squadra in casa

Squadra in casa Stella Azzurra

Sconfitta solamente nelle ultime battute per la Stella Azzurra Roma femminile nel primo match casalingo del 2023. Prive di due importanti pezzi di rotazione come Perrotti e Pelka, le nerostellate cadono solo negli ultimi secondi di un match equilibratissimo per 58-60.

La partita - Buonissima partenza delle capitoline, che dimostrano di essere ben più combattive rispetto alla gara di andata: a punteggio alto, chiudono sotto di un punto nel primo parziale, terminato sul 17-18 per le ospiti.

Secondo quarto ancora migliore: prima Nikolic e poi Prosperi prendono per mano le compagne spingendole al vantaggio, che a fine quarto ammonta a 3 punti per le romane avanti 32-29.

Al rientro dagli spogliatoi, Savona spinge sull'acceleratore ma le romane riescono a tenere il campo: arriva il sorpasso ligure ma le capitoline sono tutt'altro che uscite dalla partita, sotto a fine quarto per 44-49.

Nell'ultima frazione, sebbene non abbiano l'inerzia in mano, le capitoline non mollano: restano attaccate alle liguri limando lo svantaggio negli ultimi due minuti, giocati con un solo possesso di differenza.

Dopo il jumper a segno, Pobozy sbaglia quello successivo lasciando alle capitoline l'ultimo attacco in mano, sul 58-59 di svantaggio, con 6 secondi sul tabellone: il tiro di Brzonova viene sputato dal primo ferro e, con il fallo speso a tempo sostanzialmente concluso, Savona arrotonda dalla lunetta per il 58-60 finale.

Il tabellino di E-Gap Stella Azzurra Roma - Amatori Pallacanestro Savona 58-60. Progressione parziali: 17-18; 32-19; 44-49-

E-Gap Stella Azzurra Roma: Prosperi 11, Brzonova 8, Nikolic 16, Bucchieri 5, Garofalo 2, Ndiaye n.e., D'Arcangeli 2, Collovati, Barbakadze 12, Zangara 2, Perrotti n.e., Pelka n.e. All. Chimenti Ass. All. Falqui

Amatori Pallacanestro Savona: Sansalone 2, Paleari 6, Leonardini 2, Pobozy 14, Zanetti 18, Ceccardi 8, Vivalda, Salvestrini 6, Poletti, Picasso 4 All. Dagliamo