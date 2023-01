Serie A2 basket femminile, Stella Azzurra Roma sconfitta a Selargius

Primo impegno ufficiale del nuovo anno per le ragazze della Stella Azzurra Roma, che chiudono il girone di andata della regular season al PalaVienna di Selargius, dal quale escono sconfitte per 77-64.

Matea Nikolic inaugura con una tripla un match frizzante nelle prime battute; Aispurua guida le sue al primo tentativo di fuga, sul 13-8 per le sarde a metà primo quarto. Con Barbakadze, Nikolic e Pelka le romane tornano a contatto, 16-15 a tre minuti e mezzo dalla chiusura della prima frazione, che si chiude sul 25-25 con la tripla di Perrotti sulla sirena ad attestare la vicinanza fra le due compagini.

Selargius inizia con un break di 5-0 il secondo quarto provando a riprendere vantaggio; Zangara interrompe il parziale delle padrone di casa dalla lunetta, ma il gioco da tre punti di Makurat riporta l'inerzia dalla parte delle sarde (avanti 35-29 a metà frazione).

Una nuova tripla di Nikolic riavvicina le capitoline; da Makurat, Mura e Pandori arriva un altro 5-0 per sarde, che dopo il canestro della Stella Azzurra Roma di Bucchieri chiudono avanti la prima metà partita 40-34. Al rientro dagli spogliatoi, il gioco da tre punti (con libero non convertito) di Perrotti avvicina le romane: le due squadre continuano a tenere un ritmo indiavolato, con l'aumento delle palle perse e degli errori al tiro conseguente.

Dalla capitana Ceccarelli arriva la tripla con cui le padrone di casa provano l'allungo, a metà frazione sul 47-38.

L'attacco ospite va in difficoltà: il terzo quarto si chiude sul 55-39 per Selargius. Le selargine ripartono forte nell'ultima frazione: Perrotti, Barbakadze, Pelka e Prosperi non ci stanno, replicando alle padrone di casa per portare le romane sul -12 (60-48) a sei minuti dal termine della partita.

Aispurua e Ceccarelli però non vogliono permettere il rientro alla Stella Azzurra Roma: si fanno sentire, rendendo Selargius irraggiungibile in una partita che si chiude sul 77-64 per le padrone di casa.

Il tabellino di Basket San Salvatore Selargius - Stella Azzurra Roma 77-64

Basket San Salvatore Selargius: Aispurua 17, Mura 14, Pandori 3, Ceccarelli 18, Srot 10, Vargiu L., Pinna, Granzotto n.e., Vargiu C. 4, Valenti, Poddighe 4, Makurat 7 All. Righi Ass. All. Amadasi

E-Gap Stella Azzurra Roma: Prosperi 11, D'Arcangeli, Collovati 2, Brzonova 2, Barbakadze 6, Nikolic 19, Zangara 2, Perrotti 11, Pelka 9, Bucchieri 2 All. Chimenti Ass. All. Falqui