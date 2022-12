Serie A2 basket femminile, nuovo stop per la Stella Azzurra Roma: vince Firenze 83-61

Il Palagiaccio Pallacanestro Femminile Firenze, seppur privo di Marta Rossini, supera una combattiva Stella Azzurra Roma, nel match valido per l'undicesima giornata di andata della Regular Season.

Decisiva, per la vittoria delle gigliate, la prestazione della pivot francese Obouh Fegue, 21 punti e 12 rimbalzi dominanti e la vena della ritrovata Anna Capra, 16 punti a referto per lei.

Nella E-Gap Stella Azzurra Roma brillano le doppie cifre di Nikolic, Brzonova e Bucchieri ma insufficienti ad evitare il settimo k.o. stagionale.

La partita - Parte forte Firenze che al termine del primo quarto è avanti di +10, 21-11 il parziale. Nel secondo quarto la Stella Azzurra entra bene in partita, riduce il distacco e chiude il primo tempo sotto solo di -4, 37-33 il parziale.

Nel terzo quarto nuovo allungo delle toscane che piazzano un parziale di 21-14 e vanno all'ultima frazione avanti di +11, 58-47.

Nel quarto finale le nerostellate crollano di netto e le padrone di casa ne approfittano per allungare il passo ed andare a vincere il match con un chiaro 83-61. Per Il Palagiaccio Firenze prestazione importante che le permette di rimanere in corsa piena per la Coppa Italia.

Il tabellino di Il Palagiaccio P.F. Firenze - E-Gap Stella Azzurra Roma 83 - 61 (21-11, 37-33, 58-47, 83-61)

IL PALAGIACCIO P.F. FIRENZE: Rossini M. NE, Cremona* 16 (1/7, 3/5), Obouh Fegue* 21 (8/12 da 2), Rossini S.* (0/4 da 3), Nidiaci, Torricelli 1 (0/0, 0/0), Poggio 7 (1/3 da 2), Polini 4 (2/2, 0/1), Del Piano, Reani* 5 (1/2, 1/8), Capra 16 (2/2, 4/7), De Cassan* 13 (4/5 da 2) Allenatore: Corsini S.

Tiri da 2: 19/33 - Tiri da 3: 8/25 - Tiri Liberi: 21/26 - Rimbalzi: 38 12+26 (Obouh Fegue 12) - Assist: 11 (Rossini 3) - Palle Recuperate: 6 (Cremona 1) - Palle Perse: 17 (Capra 4)

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA: Ndiaye 2 (1/1 da 2), Collovati 5 (1/1, 1/2), Brzonova* 12 (4/9, 1/2), Nikolic* 14 (1/6, 3/5), Barbakadze* 8 (3/7, 0/1), Zangara* 2 (1/1 da 2), Perrotti 8 (3/8 da 2), Pelka, Bucchieri* 10 (3/8 da 2), Garofalo Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 17/44 - Tiri da 3: 5/12 - Tiri Liberi: 12/18 - Rimbalzi: 30 10+20 (Barbakadze 9) - Assist: 6 (Collovati 2) - Palle Recuperate: 10 (Bucchieri 3) - Palle Perse: 19 (Barbakadze 7) - Cinque Falli: Nikolic, Bucchieri

Arbitri: Luchi M., Giustarini I.