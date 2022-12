Serie A2 Basket femminile, vittoria con record per la E-Gap Stella Azzurra Roma

La E-Gap Stella Azzurra Roma torna all'Arena Altero Felici per il suo decimo impegno stagionale. Ospite di giornata la Pallacanestro Vigarano, compagine coriacea, compatta ed insidiosa. Compagine contro cui, però, le nerostellate tornano a mettere punti in classifica.

Al termine di 40' minuti tiratissimi arriva il quarto successo stagionale.

La vittoria della Stella Azzurra Roma stabilisce peraltro un nuovo primato assoluti per Serie A1 e la Serie A2. Quello contro la Pallacanestro Vigararno è il primo successo ottenuto da una squadra composta interamente da ragazze nate dall'annno 2000 in poi.

La partita - Partenza forte delle ragazze di casa, avanti 9-3 a metà primo quarto prendendo il primo vantaggio di più possessi della gara; arriva poi il parziale di risposta di 0-7 di Vigarano che si rimette in partita un minuto e mezzo dopo con Perini.

Le nerostellate replicano, Vigarano non demorde: le due squadre chiudono un primo quarto giocato a buon ritmo sul 16-16, con Barbakadze (6 punti) e Olajide (9 punti) rispettivamente sugli scudi per le due compagini.

Brzonova porta avanti subito le romane a inizio quarto, con un gioco da tre punti, aggiungendo anche una tripla nel parziale interamente firmato dalla ceca fino ad un nuovo gioco da tre punti di Barbakadze; in due minuti di seconda frazione, break di 9-0 per le capitoline (25-16).

Capitoline che scollinano la doppia cifra di vantaggio con il 31-20 dato dai due liberi di Pelka, continuando poi a trovare il canestro arrivando fino al 43-20 a due minuti dal rientro negli spogliatoi, suddividendo le responsabilità offensive fra le varie ragazze autrici di un quarto dal parziale complessivo di 29-11 per il 45-27 di metà partita.

Con uno 0-5 di break al rientro in campo, Vigarano prova la risalita (45-32), ma arriva la reazione nerostellata con altri 5 punti di Brzonova che rimette 18 lughezze di distanza fra le due squadre dopo tre minuti. L'altalena nello scarto va dai 15 ai 20 punti per l'intero terzo quarto, che si chiude sul 59-43 con il divario fra le due compagini a fissarsi ai 16 punti in avvio di ultimo quarto.

Un ultimo quarto dove le ospiti provano il riavvicinamento: parziale di 5-10 nei primi quattro minuti, per assottigliare il vantaggio delle padrone di casa a 11 punti (64-53).

Il timeout di coach Chimenti rallenta la risalita di Vigarano, che rosicchia punti di svantaggio fino ad arrivare al -7 a quattro minuti dalla chiusura del match; la solita Brzonova ridà ossigeno alle nerostellate, consentendo loro di sbloccarsi, con Perrotti a fissare dalla lunetta il 69-60 a tre minuti dalla conclusione della gara.

Le ospiti devono forzare per alimentare le flebili speranze di una rimonta che non arriva: la Stella Azzurra Roma conclude il match, con i due team a combattere fino all'ultimo per definire il miglior scarto possibile in vista del futuro scontro diretto, vittoriosa per 74-67.

Il tabellino di E-Gap Stella Azzurra Roma - Pallacanestro Vigarano 74-67

E-Gap Stella Azzurra Roma: Ndiaye 1, Collovati, Brzonova 21, Nikolic 7, Barbakadze 14, Zangara 2, Perrotti 13, Pelka 9, Bucchieri 5, Garofalo 2 All. Chimenti Ass. All. Falqui

Pallacanestro Vigarano: Edokpaigbe 5, Perini 12, Bocola 15, Olajide 16, Cecili 3, Conte, Sorrentino n.e., Sammartino 11, Armillotta n.e, Pepe 2, Marchi 3 All. Borgui