Serie A1 femminile, la Oxygen Roma cambia casa: ecco dove giocherà con Battipaglia

La Oxygen Roma Basket comunica, in una nota di stampa, che la gara contro la OMEPS Polisportiva Battipagliese 1963 si giocherà in una sede inedita.

La gara è valida per la 4° giornata, del girone di andata, della Techfind Serie A1 Lega Basket Femminile ed è in programma domenica 22 ottobre alle ore 18:00. L'incontro si svolgerà nell’impianto PalaLuiss, sito in Via Martino Longhi 2 nel quartiere Flaminio.

Il match sarà a porte chiuse. Secondo quanto appreso dalla redazione di Roma Today dovrebbe essere il primo di una serie di cinque sfide che la nuova squadra capitolina disputerà al PalaLuiss.

Per gennaio, infatti, la sede degli incontri della Oxygen dovrebbe essere il Pala Tiziano, tornato operativo la scorsa domenica. La disponibilità del PalaLuiss permette alla Oxygen di evitare di non giocare nell'impianto di Guidonia Montecelio