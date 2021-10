Stella Azzurra, che peccato: sconfitta interna contro Scafati

Partita macchinosa, la Stella Azzurra inizia con un quintetto totalmente rinnovato: Raspino e Jackson in cabina di regia, seguiti da Menalo, Barbante e Mabor. Dopo essere stati in svantaggio tutta la partita, la Stella riagguanta Scafati sul 12 pari. Terminano i primi 10' sul 17-24. La Stella prende il controllo della partita nel secondo quarto grazie ai canestri dall'arco di Barbante e sotto canestro di Marcius, primo tempo in vantaggio di un punt: 34-33.

Nel secondo tempo i capitolini guadagnano un parziale di 7-0 (40-33). Sblocca Scafati la tripla di Rossato. Il 40-40 viene convertito in 43-40 dalla tripla del capitano Nikolic. Incrementa il vantaggio il 2/2 di Jackson ai liberi ed il tap in di Marcius, servito da Nikolic: 49-41. La tripla di Rossato porta Scafati sul -2 (53-51). I 2 su 2 di Cucci porta la partita in parità 53-53. La tripla di Jackson fa uscire il muso della Stella fuori dalla mera parità: 59-55. Clarke riporta Scafati in vantaggio: 61-62. Anche con l'1 su 2 dalla lunetta per Monaldi, la Stella Azzurra non riesce ad approfittare dai 20 secondi a disposizione e perde per 61- 63 (stellazzurra.it).

Stella Azzurra-Scafati, il tabellino

STELLA AZZURRA ROMA – GIVOVA SCAFATI 61-63

STELLA AZZURRA ROMA: Raspino 11, Innocenti, Nikolic 9, Menalo 2, Visintin 6, Rullo n. e., Ghirlanda, Jackson 5, Barbante 11, Biar, Salvioni n. e., Marcius 17. Allenatore: D’Arcangeli Germano. Assistenti Allenatori: Micheletto Fabio e Sferruzza Giovanni.

GIVOVA SCAFATI: Mobio 3, Daniel 1, Parravicini, De Laurentiis 6, Ambrosin 2, Clarke 16, Rossato 20, Monaldi 1, Cucci 14, Ikangi. Allenatore: Rossi Alessandro. Assistente Allenatore: Nanni Francesco.

ARBITRI: Cappello Calogero di Porto Empedocle (Ag), Centonza Michele di Grottammare (Ap), Tarascio Sebastiano di Priolo Gargallo (Sr).

