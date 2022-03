Niente da fare per la Stella Azzurra: vince Ravenna

Partita a ritmi elevati, la Stella Azzurra cerca di rispondere con la grinta e la corsa alle triple di Ravenna (50% nei primi 10'). I padroni di casa chiudono sul +2 il primo quarto. Ottima la reazione di Barbante al gioco coriaceo dei ravennati. Il classe ‘99 mette a referto un 3 su 4 dal campo (8 punti totali). D’Arcangeli chiama dalla panchina la difesa asfissiante di Lucas Maglietti. Nel secondo quarto, la Stella subisce il momento di buona di Ravenna. La squadra di casa, trascinata da un ottimo Gazzotti, guadagna il massimo vantaggio di 7 lunghezze. Ripartendo dai centimetri sotto canestro di Marcius, i nerostellati cominciano a costruire le basi della loro scalata: -2 a 3'50'' alla fine del primo tempo.

La tripla di D'Ercole costringe coach Lotesoriere al time-out. De Negri ferma con una tripla l'inerzia di Ravenna, portando i suoi sul +4 (31-27). Il primo tempo termina sul 34-30 per Ravenna. Il terzo quarto per la Stella Azzurra fa rima con -13. I capitolini sembrano inermi agli attacchi avversari. DeNegri assoluto protagonista con 15 punti tirando il 3 su 5 da oltre l'arco. Sulla falsa riga dei precedenti 10' è il quarto quarto dei nerostellati. Per Ravenna è puro garbage time, la Stella Azzurra non sembra trovare le forze per rimontare il largo distacco subito. La partita termina sul 79 a 65 (stellazzurra.it).