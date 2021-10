Una Eurobasket coraggiosa vince sul parquet di Latina

Quinta giornata della Serie A2 2021/22 con l'Atlante Eurobasket Roma impegnata al PalaBianchini, nel derby laziale contro i padroni di casa della Benacquista Latina. Con entrambe le squadre in non perfette condizioni fisiche (i capitolini presentano Davis, Viglianisi e Baldasso reduci da una settimana con pochi allenamenti nelle game, i pontini rinunciano ancora a Dambrauskas) non esce fuori una partita spettacolare, tranne che per l'ultimo quarto, ma molto fisica che premia l'Atlante Eurobasket Roma per 59-64.

Latina-Eurobasket, la gara

E' il rientrante Gage Davis a firmare i primi due punti del match, a favore dell'Atlante Eurobasket Roma, prima del break latinense dopo tre minuti e mezzo di gioco (9-4). Quando Henderson arriva a quota 6 personali, sul 12-4 coach Pilot chiama timeout a quattro minuti e mezzo dalla fine del primo quarto; i romani ritrovano il canestro un minuto dopo con Baldasso da fuori e con Hill dalla lunetta, interrompendo la fuga dei pontini (14-9). Con le due squadre a coinvolgere già in rotazione tutti i giocatori, il primo quarto si chiude con le contendenti vicine, sul 18-14 per i padroni di casa. La produttività dei due team si abbassa ad inizio seconda frazione, coi romani a rosicchiare il vantaggio della Benacquista Latina prima di piazzare il pareggio con Kyndahl Hill dopo tre minuti e mezzo. Le due squadre restano vicine, coi padroni di casa a portarsi avanti e gli ospiti a pareggiare, prima del fallo antisportivo che gira l'inerzia a favore dell'Atlante Eurobasket Roma: 2/2 dalla lunetta per Fanti, seguito da una combinazione Davis-Hill permettono ai romani di portarsi avanti (24-26 a tre minuti dall'intervallo), con una tripla di Pepe da sette metri e mezzo a fissare il +5 capitolino. Con un altro punto aggiunto al vantaggio, l'Atlante Eurobasket Roma chiude la prima metà gara in vantaggio per 25-31. Il punteggio non cambia per i primi tre minuti dal ritorno in campo delle squadre, con le difese a prevalere sugli attacchi (da segnalare una gran stoppata di Molinaro), fino al gioco alto-basso fra Molinaro e Hill che appoggia il +8, 25-33, per l'Atlante Eurobasket Roma. Un progressivo aumento della fisicità sul campo non porta il totale sul tabellone ad alzarsi, con un 3-7 nei successivi cinque minuti e mezzo che porta in doppia cifra il vantaggio dei romani (28-38). Con una tripla di Viglianisi l'Atlante Eurobasket Roma tocca il +13, prima dei due liberi di Mouaha per fissare il 33-44 con cui si chiude la terza frazione.

Henderson e Fall piazzano in apertura di ultimo quarto un parziale di 5-0 che riporta i pontini a -6 (38-44). Nonostante il timeout dei romani, ancora Fall e Henderson ricuciono quasi completamente lo strappo (42-44) dopo un minuto e mezzo dal ritorno in campo; è una tripla di Veronesi a portare avanti i pontini, 45-44, a sei minuti e mezzo dalla fine del match. Pepe interrompe il parziale della Benacquista Latina, che però con Henderson protagonista (canestro e assist) ritorna avanti per 49-48 due minuti dopo. Rubata di Pepe per l'appoggio di Davis: in una partita diventata accesissima, nuovo vantaggio capitolino per 49-50 a quattro minuti dal termine. Controsorpasso latinense con il jumper di Passera, impattato dai due liberi Hill e superato dai due di Pepe: 52-54 a due minuti dal termine. Al jumper su una gamba sola di Radonjic replica ancora Pepe con una tripla: 54-57 un minuto dopo. Nell'azione successiva Veronesi subisce un brutto colpo che lo costringe ad uscire, mentre dall'altra parte Gage Davis fa 1/2 dalla lunetta. Nell'attacco successivo però la Benacquista perde il pallone, con Pepe a segnare un ulteriore libero; Henderson segna la tripla del -2 pontino. Sul fallo sistematico degli uomini di Gramenzi, Eugenio Fanti fa 1/2. Passera dall'altra parte fa 2/2 portando i suoi a -1, ma i successivi due falli su Pepe permettono ai romani di tirare quattro liberi: la guardia dell'Atlante Eurobasket Roma fa 4/4 e permette ai capitolini di piazzare la loro terza vittoria consecutiva, per 59-64 (Atlante Eurobasket Roma).

Latina-Eurobasket, il tabellino

Benacquista Latina - Atlante Eurobasket Roma 59-64

Benacquista Latina: Durante 3, Passera 5, Veronesi 3, Mouaha 4, Henderson 19, Bozzetto 4, Radonjic 5, Fall 14, Spizzichini, Ambrosin 2

All. Gramenzi

Ass. All. Di Manno, Tricarico

Atlante Eurobasket Roma: Quarta, Hill 12, Fanti 9, Viglianisi 4, Molinaro 2, Baldasso 3, Cicchetti 6, Schina 1, Davis 10, Pepe 1

All. Pilot

Ass. All. Crosariol, Zanchi