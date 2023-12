Serie A2: la migliore Luiss della stagione si arrende a Cremona. Coach Pancarriè: "Possiamo competere con tutti"

Un vero peccato, una punizione troppo severa: la Luiss Roma perde 89-92 la sfida casalinga contro Cremona. Le triple di Pasqualin, Fallucca e Sabin per mandare la gara all’overtime si infrangono sul ferro, ma la squadra esce comunque tra gli applausi del PalaTiziano.

Una partita che la Luiss ha giocato ad armi pari con i lombardi, una gara sulle montagne russe e che è stata molto divertente: alla fine a spuntarla è Cremona, ma basta riavvolgere il nastro di neanche due mesi per rendersi conto che i progressi dei capitolini sono veramente evidenti (era l’11 ottobre quando al PalaRadi i padroni di casa vinsero 101 a 77).

La Luiss parte subito forte con cinque punti in fila di Jovovic, cameriere di Sabin e tripla di Cucci (10-2 al 3’), con Cremona che non trova mai il canestro dalla lunga distanza. Sabin segna da lontano, D’Argenzio ruba il pallone dalle mani di Magro è il vantaggio Luiss è di 28 a 14 al minuto numero 13. I viaggianti, fino a quel momento veramente silenti, iniziano a giocare la loro pallacanestro fatta di transizione e contropiede ricucendo lo strappo fino al 44-37 dell’intervallo lungo.

Cremona rientra prepotentemente in gara nel terzo periodo, cambiando l’inerzia grazie a un paio di giocate da fuoriclasse di Cotton, Tortù e Sabatino (57-65 al 30’).

I ragazzi di coach Paccariè risalgono la china fino al -3 (64-67) in apertura di ultimo parziale con la tripla di D’Argenzio, ma Cremona dà la spallata decisiva con un parziale di 10-0. Cucci esce per falli dopo due tecnici, Pasqualin e compagni non ci stanno a perdere: sull’88-91 e con ventidue secondi alla sirena Pasqualin, Fallucca e Sabin non trovano la tripla che avrebbe mandato le squadre all’overtime.

“La miglior Luiss della stagione – ha dichiarato coach Andrea Paccariè -. Una partita giocata in maniera intensa, dove abbiamo veramente dimostrato di poter competere con tutti. Abbiamo messo grande energia in campo, peccato perché non siamo stati bravi ad eseguire tutto il piano partita. Nei momenti topici dovevamo fare scelte migliori, siamo stati troppo confusionari. Abbiamo aperto il break di Cremona non fermando il loro contropiede, accoppiandoci male, poi però abbiamo reagito con tanto impegno e buona volontà. Questa squadra se continua così può fare davvero bene”.

Il tabellino

Luiss Roma - Ferraroni Juvi Cremona 89-92 (17-11, 27-26, 13-28, 32-27)

Luiss Roma: Tyler francis Sabin 19 (4/9, 3/10), Anrijs Miska 17 (6/8, 1/4), Marco Pasqualin 14 (1/3, 2/8), Valerio Cucci 13 (2/4, 2/2), Domenico D'argenzio 10 (1/1, 2/6), Matija Jovovic 5 (1/1, 1/1), Riccardo Murri 5 (0/5, 1/1), Matteo Fallucca 3 (0/0, 1/4), Francesco Villa 3 (0/1, 1/3), Riccardo Salvioni 0 (0/0, 0/0), Marco Legnini 0 (0/0, 0/2)

Tiri liberi: 17 / 24 - Rimbalzi: 40 17 + 23 (Valerio Cucci 8) - Assist: 16 (Matteo Fallucca 4)

Ferraroni Juvi Cremona: Lester Medford 21 (6/9, 1/4), Lorenzo Tortu 18 (2/6, 3/6), Tekele Cotton 16 (5/10, 1/2), Antonino Sabatino 12 (1/1, 3/5), Bernardo Musso 9 (0/0, 1/6), Luca Vincini 8 (4/6, 0/0), Daniele Magro 8 (3/3, 0/0), Marco Timperi 0 (0/1, 0/0), Gabriele Benetti 0 (0/1, 0/0), Mattia Boni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Biaggini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 31 - Rimbalzi: 35 10 + 25 (Lorenzo Tortu 9) - Assist: 4 (Lester Medford, Lorenzo Tortu, Tekele Cotton, Antonino Sabatino 1)