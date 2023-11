Serie A2: la Luiss Roma lotta ma non basta. Trapani vince e resta in vetta alla classifica

La Luiss Roma lotta, ma non basta, contro la capolista Trapani che legittima la propria posizione in classifica violando il parquet del PalaTiziano con il punteggio di 84 a 106. Un risultato giusto per quello che si è visto durante tutto l’arco dei quaranta minuti, troppa la differenza tecnica e qualitativa tra le due squadre.

Anche se, per dovere di cronaca, un po’ di rammarico per la Luiss c’è: nel secondo periodo infatti i ragazzi di coach Paccariè riescono a ricucire lo strappo dal -19 (17-36 dopo dodici minuti), sfoggiando un parziale di 31 a 22 guidato dalle triple di Legnini, Pasqualin, insieme ad un paio di canestri da due punti di Miska, e andando così all’intervallo lungo sul 45-50.

I padroni di casa mettono anche il naso avanti in apertura di terzo quarto grazie alla doppia tripla di Cucci e alla schiacciata clamorosa di Badmus (57-53 al 22’), costringendo Trapani al minuto di sospensione con l’inerzia tutta verso i biancoblu. Da quel momento, però, è un monologo siciliano visto che Murri e compagni non trovano più la via del canestro subendo un parziale di 3 a 27 (60-80 all’ultimo riposo).

Nell’ultimo periodo, ancora una volta la Luiss prova il moto d’orgoglio con i canestri di Miska e Cucci, ma il poco tempo a disposizione non permette la rimonta.

“Onestamente più di quello che abbiamo messo in campo questa sera non possiamo fare – ha dichiarato coach Andrea Paccariè al termine della partita- . Dobbiamo essere più attenti in difesa, non possiamo sempre prendere cento punti ogni partita, ma la squadra secondo me è in crescita: non è con la prima in classifica che pensavamo di poter dare una svolta alla nostra stagione. I ragazzi hanno dato tutto, in questo momento non possiamo veramente chiedere di più nonostante ci siano comunque alcune cose da migliorare”.

Il tabellino

Luiss Roma - Trapani Shark 84-106 (14-28, 31-22, 15-30, 24-26)

Luiss Roma: Valerio Cucci 24 (4/6, 3/6), Anrijs Miska 16 (8/8, 0/0), Marco Pasqualin 14 (1/2, 3/5), Marco Legnini 9 (0/0, 3/5), Riccardo Murri 8 (0/1, 2/4), Domenico D'Argenzio 6 (1/4, 1/4), Taiwo Badmus 4 (2/3, 0/2), Francesco Villa 3 (0/0, 1/4), Riccardo Salvioni 0 (0/1, 0/1), Matija Jovovic 0 (0/1, 0/1), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 - Rimbalzi: 29 8 + 21 (Riccardo Salvioni 9) - Assist: 15 (Marco Pasqualin 8)

Trapani Shark: J.d. Notae 30 (10/10, 2/6), Chris Horton 17 (7/9, 0/0), Fabio Mian 11 (1/3, 3/5), Yancarlos Rodriguez 11 (1/1, 3/6), Andrea Renzi 10 (0/1, 2/3), Matteo Imbro 8 (1/2, 2/5), Rei Pullazi 8 (0/2, 2/5), Joseph yantchoue Mobio 6 (3/3, 0/1), Pierpaolo Marini 3 (1/3, 0/0), Fabrizio Pugliatti 2 (0/0, 0/0), Marco Mollura 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 18 - Rimbalzi: 24 6 + 18 (Chris Horton 8) - Assist: 19 (Chris