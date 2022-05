Serie B: La Luiss Roma in trasferta a Rimini per l'ultima stagionale

Squadra in casa

Squadra in casa Luiss Roma

La Luiss Roma chiude la propria stagione in casa della Rivierabanca Rimini. Partita di prestigio che però non conta ai fini della classifica dei capitolini. Molto importante invece, per Rimini che arriva dalla sconfitta contro Rieti nel recupero infrasettimanale.

Mente sgombra dunque per i ragazzi di Pancarriè che chiudono una stagione dai due volti. Una prima fase nettamente negativa con tante sconfitte che avevano fatto pensare ad una stagione altamente complicata. Nella seconda fase però una serie di vittorie consecutive ha portato i romani a giocarsi i play-off nella sfida decisiva dello scorso weekend, dove però è arrivata una sconfitta che a spento tutte le speranze e chiuso di fatto la stagione.

La Rivierabanca Rimini è una delle corazzate del girone con la dichiarata ambizione di salire di categoria. I ragazzi di coach Ferrari vogliono riprendersi il secondo posto, sfuggito dopo la sconfitta contro Rieti nella sfida giocata in settimana. Favori del pronostico dunque che pendono verso i romagnoli sia per la qualità della rosa che per le maggiori motivazioni.

Appuntamento domenica 8 maggio, palla a due alle 18.00.