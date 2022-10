Serie B: La Real Sebastiani comincia la stagione in casa della Pallacanestro Fiorenzuola

Il terzo campionato di Serie B LNP OWW della Real Sebastiani Rieti sta per cominciare. Amarantocelesti che si recheranno al Palazzetto dello sport di Castell’Arquato dove affronteranno la Pallacanestro Fiorenzuola. Palla a due alle ore 18:00. Quello che inizierà domani sarà un cammino lungo 8 mesi e ricco di insidie. L’obiettivo però è sempre lo stesso e come detto innumerevoli volte, la RSR farà di tutto per raggiungerlo anche in questa stagione dove le possibilità di fare il salto di categoria si sono dimezzate.

Alla vigilia della prima di campionato è il numero “Diez” Marco Contento a commentare l’imminente gara: “Prima partita ed è importante partire subito con il piede giusto. La nuova formula del campionato di Serie B non permette troppi passi falsi. Ci stiamo allenando forte ed è normale che in questo momento non esprimeremo il miglior gioco possibile. Affrontiamo una formazione ostica che sulla carta ha buoni giocatori. Però c’è grande voglia di giocare questa prima partita, dovremo da subito imporre il nostro ritmo per portare a casa il risultato”.

Appuntamento domenica 2 ottobre palla a due alle 18.00.