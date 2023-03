Promozione Lazio, girone C: i risultati della ventitreesima giornata

Va in fuga nel girone C di Promozione Lazio il Pescatori Ostia, che approfitta del pareggio del Fiumicino con il Morandi per scappare a più nove e candidarsi prepotentemente per la promozione in Eccellenza. Vince il Villa Adriana, mentre lo Zena Montecelio ringrazia Libertini e Petrangeli e stende l'ostacolo Borgo Palidoro. Il Parioli resta a meno due dall'Ostiantica nell'ultimo posto playoff, fermata nel derby di Ostia proprio dalla Pescatori capolista. Lotta pesante in zona salvezza, con l'Arcadia che cede al Latina Borghi e scivola in zona playout, superata temporaneamente dalla Lodigiani giustiziera del Parioli.

FIUMICINO – R. MORANDI 2-2

LATINA BORGHI RIUNITI – ARCADIA 1-0

LODIGIANI – PARIOLI 2-1

PALOCCO – PONTINIA 5-0

PESCATORI OSTIA – OSTIANTICA 2-1

VILLA ADRIANA – TIRRENO SANSA 2-0

VIRTUS ARDEA – ATLETICO VESCOVIO 1-4

ZENA MONTECELIO – BORGO PALIDORO 2-0