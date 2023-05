Playoff Serie B: In gara 1 la Luiss soffre ma riesce a battere Ozzano e va 1 a 0 nella serie

Squadra in casa

Squadra in casa Luiss Roma

Gara 1 è della Luiss. I ragazzi di coach Paccariè inseguono per venti minuti, poi cambiano marcia in difesa e scavano un solco nel terzo quarto che gli permette di portare a casa il primo punto in questa serie: finisce 81-71.

Una partita maschia, senza esclusione di colpi, con Ozzano che è stata veramente una brutta gatta da pelare. Anche perché i viaggianti partono meglio e in un amen mettono due possessi pieni di vantaggio con il canestro e fallo di Klyuchnik e la bombe pesanti di Barattini e Folli che costringono coach Paccariè al time out sul 12-18. La Luiss inizia a risvegliarsi dal torpore grazie al primo canestro di Fallucca e l’and one di Perotti con il primo parziale che termina sul 23-25.

Bonfiglio segna due bombe in due azioni e Ozzano scappa +6 (25-31), con la Luiss che in grande difficoltà si appoggia sulle spalle grosse di Allodi e Fallucca, ripagando con la stessa moneta il parziale e tornando sotto di due punti. Barbon batte Chiappelli e con la lacrima impatta, ma gli ospiti rimettono subito il naso avanti. Ci pensa Pasqualin a segnare un buzzer beater clamoroso da tre punti che manda la Luiss avanti di uno all’intervallo.

È il terzo quarto che indirizza la gara: Ozzano segna solamente dodici punti grazie ad una difesa asfissiante dei padroni di casa che macinano canestri con D’Argenzio, Fallucca e Jovovic che si porta a casa il ferro.

I biancorossi provano a rientrare con un moto d’orgoglio agli albori dell’ultimo periodo ma Jovovic, nel momento di massima difficoltà, segna e subisce il fallo che porta la Luiss a distanza di sicurezza sul 68-58. Ozzano, che deve rinunciare a Chiappelli, Folli e poi Barattini nell’ultimo periodo usciti per falli, non riesce a rientrare in gara e deve arrendersi.

LUISS Roma - Sinermatic Ozzano 81-71 (23-25, 17-14, 25-12, 16-20)

LUISS Roma: Matteo Fallucca 25 (3/7, 5/10), Giovanni Allodi 16 (5/10, 1/1), Matija Jovovic 12 (5/9, 0/0), Marco Pasqualin 10 (1/2, 1/3), Domenico D'argenzio 5 (1/5, 0/1), Alessandro Perotti 5 (2/4, 0/0), Riccardo Murri 4 (0/4, 0/1), Cesare Barbon 4 (2/3, 0/3), Giorgio Di bonaventura 0 (0/1, 0/5), Davide Tolino 0 (0/1, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Andrea Zini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 30 - Rimbalzi: 47 15 + 32 (Matteo Fallucca, Matija Jovovic 8) - Assist: 9 (Domenico D'argenzio 4)

Sinermatic Ozzano: Dimitri Klyuchnyk 16 (5/9, 0/1), Marco Barattini 13 (1/3, 2/7), Manuel Carpani 11 (4/5, 1/2), Matteo Folli 9 (3/4, 1/3), Simone Bonfiglio 6 (0/2, 2/5), Francesco Buscaroli 5 (1/1, 1/4), Gioacchino Chiappelli 4 (1/3, 0/2), Tommaso Felici 4 (2/3, 0/1), Simone Lasagni 3 (0/1, 1/4), Carlo Balducci 0 (0/0, 0/1), Riccardo Galletti 0 (0/0, 0/0), Filippo Salsini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 23 - Rimbalzi: 39 7 + 32 (Gioacchino Chiappelli 10) - Assist: 12 (Marco Barattini, Simone Lasagni 3)