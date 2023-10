Il Palazzetto dello sport accoglie le squadre di serie A della Capitale: Roma Volley Club e Luiss Basket

Si è tenuta oggi la presentazione congiunta delle due squadre romane Roma Volley Club, militante in serie A1 femminile, e della Luiss Basket, in serie A2 maschile, nel rinnovato impianto del Palazzetto dello Sport di Roma, meglio noto come PalaTiziano.

Le due società sportive, scendendo in campo congiuntamente, hanno voluto sottolineare l’obiettivo comune di rilanciare il basket e il volley e invitare tutti gli amanti dello sport che vivono nella capitale a tifare le due squadre nella loro nuova casa comune: Nel cuore di Roma, insieme!

A fare gli onori di casa l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport Turismo e Moda del Comune di Roma, Alessandro Onorato insieme al Presidente Luigi Abete e al Direttore Sportivo Paolo del Bene per l’Associazione Sportiva Luiss, e al Direttore Generale Roberto Mignemi e al Presidente Pietro Mele per la Roma Volley Club. Sono intervenuti, inoltre, il Presidente FIP, Gianni Petrucci, il Vicepresidente FIPAV, Luciano Cecchi, il Presidente della Lega Pallavolo serie A Femminile, Mauro Fabris.

L’impianto del PalaTiziano, dopo i lavori di ammodernamento e riqualificazione, tornerà a riempirsi di tifosi e appassionati a sette anni dall’ultima volta, domenica 15 ottobre alle ore 17, in occasione della seconda giornata della stagione 2023/24 di serie A1 della Roma Volley Club.

La Luiss Basket esordirà tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport sabato 21 alle ore 17:00, quando nella Capitale arriverà il Torino.

Le dichiarazioni:

Alessandro Onorato, assessore allo sport, ai grandi eventi, al turismo e alla moda:

"Impegno mantenuto! Il PalaTiziano viene restituito alla città e al mondo dello sport romano. Un obiettivo che ci eravamo dati per rispetto delle atlete, degli atleti, delle società sportive e della nostra città. Con grande orgoglio oggi abbiamo presentato le due squadre che da domenica torneranno a giocare a Roma e che nei prossimi mesi scriveranno la storia sportiva della Capitale all'interno di questo impianto totalmente rinnovato. Quella di oggi è una giornata di festa che ci ricorda l'importanza dello sport e dell’impiantistica senza la quale sarebbe impossibile far tornare lo sport romano ai livelli che merita”.

Presidente Luigi Abete (Luiss Sport):

"Oggi siamo qui per un evento speciale, molto importante per la città di Roma: la riapertura del Palazzetto dello Sport al grande pubblico. Dopo molti anni questo luogo iconico torna a vivere grazie ai successi sportivi di due squadre romane che hanno scalato le classifiche arrivando in serie A. La promozione in A2 ottenuta lo scorso giugno dalla Luiss Basket è un traguardo storico importantissimo: siamo la prima squadra esclusivamente della comunità universitaria ad aver raggiunto questo traguardo in Europa e, allo stesso tempo, l’unica squadra di Roma a disputare questo campionato. Ora gli appassionati di questi sport potranno finalmente tornare a tifare in una struttura rinnovata la loro squadra del cuore. I nostri studenti-atleti potranno così diventare i beniamini, oltre che della comunità dell’Ateneo, anche di tutti gli amanti della pallacanestro della città, che sono fiducioso accorreranno a sostenerci in questa stagione sportiva appena iniziata e che già ci ha visto vincere le prime due partite”, ha dichiarato il Presidente AS Luiss Luigi Abete.

Direttore Generale Roberto Mignemi (Roma Volley Club):

"Questa conferenza stampa ha un'importanza che va oltre le normali presentazioni. Oggi annunciamo la stagione sportiva di due squadre che giocheranno nel ‘risorto’ Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano. Va oltre perché questa riapertura è fondamentale per tutto lo sport romano in quanto dà forti speranze per il futuro dello sport a Roma. Di questo va ringraziata l’Amministrazione comunale ed in particolare l’Ass. Onorato che sin dall’inizio ha compreso l’importanza, pratica e simbolica, di tutto ciò.”

“Questo impianto deve essere la rinascita dello sport romano, che dovrà crescere e migliorare per dimostrare che sa strutturarsi per sviluppare realtà che possano portare in alto il nome di Roma in alto. Proprio per questo siamo qui insieme con la Luiss Basket, perché riteniamo che le sinergie siano fondamentali e perché ci accomunano i principi etici di base. Ai media e alle imprese chiediamo di supportarci, le cose si stanno muovendo ma siamo ancora, incredibilmente, senza main sponsor, unica squadra di A1. Una squadra che viene da una stagione eccezionale e che farà bene anche quest’anno. Speriamo di riempire ogni domenica il Palazzetto. Non lotteremo per lo scudetto, ma giocheremo e lotteremo sempre col cuore. L’esordio vincente di domenica ne è la migliore testimonianza."