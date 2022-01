Serie B: La Luiss Roma ospita Ozzano per tornare alla vittoria

Dopo la sconfitta di Rieti, la Luiss Roma vuole tornare alla vittoria. Al Pala Luiss, per la seconda giornata di ritorno, arriva la Sinermatic Ozzano. Non sarà semplice per i capitolini strappare i due punti alla squadra emiliana che stazione stabilmente in zona play-off.

Sin qui Ozzano in stagione ha collezionato 18 punti, frutto di 9 vittorie e 6 sconfitte nelle 15 gare disputate, e arrivano dalla sconfitta interna contro Teramo nella prima giornata di ritorno

La Luiss arriva dalle sconfitte contro Rimini e Rieti, due squadre che lottano per obiettivi diversi da quello dei romani. Per ritrovare il sorriso, avanti ai propri tifosi, alla squadra della capitale servirà una grande prestazione per avere la meglio di un'avversario ostico come Ozzano.

Appuntamento sabato 29 gennaio, palla a due alle 18.00.