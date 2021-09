Nuovo progetto di Mini Basket a Roma Sud

Il Mozart e la Scuola Papillo insieme ad alcune associazioni sportive hanno dato vita al nuovo progetto Mini Basket.

Obiettivi

Lo scopo della collaborazioni fra le associazioni e gli istituti di Roma Sud è quello di promuovere e trasmettere i valori della pallacanestro, sensibilizzando i più giovani allo sport di squadra.

Gli Open Days

Nei due istituti professionisti del settore presenteranno i corsi di Mini Basket durante gli Open Days. In quelle giornate sarà possibile conoscere gli operatori e vivere lo sport sul campo. L'istituto Mozart, che si trova in via Cless all'Infernetto terrà i suoi Open Days il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:30 alle 18:30. La Scuola Papillo sita in via Alberto Moravia all’Eur, avrà le sue giornate di presentazione il martedì e il giovedì dalle 14:30 alle 16:30