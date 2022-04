Serie B: Una grande Luiss batte Cesena e sorpassa in classifica

Una grande Luiss Roma batte i Tigers Cesena porta a casa una vittoria fondamentale per la classifica dei capitolini. Con il successo contro Cesena, infatti, la squadra di coach Pancarriè sorpassa la squadra romagnola e vede sempre più vicino la salvezza diretta.

Partita molto combattuta ed equilibrata come ci si poteva attendere visto la pesante posta in palio. Attacchi che hanno fatto fatica a trovare con continuità la via del canestro. Grande prestazione a rimbalzo però, dei padroni di casa, che ha permesso extra possessi fondamentali per il successo finale.

L'allungo decisivo della Luiss arriva nell'ultimo quarto, quando i padroni di casa si portano sul +10 con 6 punti di Legnini, e poi sul 62-50,con il canestro di Murri, ma soprattutto affonda colpi pesantissimi per il morale di una Cesena che proverà fino alla fine a rientrare ma senza successo.

Una grande vittoria per la Luiss che sorpassa i Tigers in classifica e vede la salvezza diretta sempre più vicina.

SSD LUISS Roma - Tigers Cesena 75-59 (16-13, 14-14, 22-18, 23-14)

SSD LUISS Roma: Marco Legnini 16 (3/9, 2/7), Giorgio Di bonaventura 13 (3/7, 1/4), Matija Jovovic 13 (4/4, 0/0), Riccardo Murri 13 (1/1, 3/5), Matteo Converso 9 (3/6, 0/0), Cesare Barbon 6 (0/0, 2/5), Marco Pasqualin 3 (1/3, 0/4), Davide Tolino 2 (1/1, 0/0), Domenico D'argenzio 0 (0/1, 0/5), Leonardo Di francesco 0 (0/0, 0/0), Christopher Egwoh chukwuebuka 0 (0/0, 0/0), Andrea Zini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 - Rimbalzi: 42 10 + 32 (Matteo Converso 12) - Assist: 18 (Marco Pasqualin 4)

Tigers Cesena: Gioele Moretti 15 (2/2, 3/7), Obinna Nwokoye 14 (7/13, 0/0), Giulio Mascherpa 13 (4/9, 1/5), Fabio Bugatti 6 (0/5, 2/6), Antonio Brighi 4 (1/1, 0/4), Ezio Gallizzi 3 (1/4, 0/1), Rene’ maurice Ndour 3 (1/5, 0/0), Vladan Arnaut 1 (0/1, 0/3), Simon Anumba 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Bertini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 19 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Obinna Nwokoye 10) - Assist: 8 (Giulio Mascherpa, Fabio Bugatti, Antonio Brighi, Ezio Gallizzi 2)