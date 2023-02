Serie B: La Luiss non si ferma. Battuta anche Teramo a domicilio

Un’altra vittoria, l’undicesima nelle ultime dodici gare, la Luiss passa anche a Teramo e vince 82-54 in casa della TeramoaSpicchi. Una partita equilibrata per i primi venti minuti, che comunque la Luiss ha chiuso in vantaggio di otto lunghezze (39-31), ma come è già successo in questa stagione è nella seconda parte del match che i capitolini mettono la freccia compiendo il parziale decisivo. In una serata in cui i giocatori chiave della Luiss giocano una partita normale, la Luiss riesce comunque a segnare ottantadue punti: è il gruppo la vera forza di questo collettivo plasmato alla perfezione dallo staff tecnico. E la festa in panchina quando Busca segna un libero, con tutti i giocatori a referto, è l’immagine più bella della serata.

Primo quarto con le squadre che partono molto forte, per la Luiss fa tutto Jovovic che segna un long two e due contropiedi: al quinto minuto 6-10 per i viaggianti, con Teramo che impatta per la prima e unica volta con la tripla di Guastamacchia sul 15-15 a centoventi secondi dal primo mini intervallo.

Al dodicesimo Perotti si mette in ritmo prendendo un bel rimbalzo offensivo e servendo un assist per la tripla di Barbon che fa esplodere la panchina e i tifosi ospiti. È il momento di Fallucca che segna due triple mostruose nonostante la difesa da manuale di pallacanestro di Casoni che fanno volare la Luiss sul +10 (25-35) grazie anche al primo canestro dalla lunga distanza di Legnini. L’ultimo canestro del primo tempo è un bel gioco a due tra Allodi e Murri che si conclude con il lay up della guardia abruzzese.

Si riparte con la Luiss decisa e concreta che produce un’azione da far rivedere nelle scuole minibasket: Barbon serve di tocco Pasqualin che fa la stessa identica cosa servendo Di Bonaventura che ne appoggia due facili facili (33-42 al 23’). Anche Allodi vuole far parte della festa catturando l’ennesimo tap out offensivo per Legnini, passaggio “good to great” per Barbon che brucia la retina. Poi il centrone parmigiano, qualche minuto dopo, con un giro e tiro segna il canestro del 36-50 al venticinquesimo. Teramo è in difficoltà, non riesce a produrre nulla offensivamente, ma Melchiorri mette la bomba del 39-54.

Il quarto periodo parte con un bel movimento sulla linea di fondo di Jovovic che porta a scuola il diretto avversario e ne appoggia due proteggendosi col ferro. Di Bonaventura colpisce in contropiede e il tecnico fischiato a coach Gabrielli ha le sembianze della bandiera bianca alzata dai teramani. Teramo sprofonda sotto di venti lunghezze, per la Luiss c’è la possibilità di far entrare tutta la panchina: Invernizzi, Busca, Tolino che riescono tutti anche a segnare dei punti. Finisce 62 a 84 per la Luiss che inanella un’altra vittoria importante in vista dei playoff promozione.

Teramo a Spicchi 2K20 - Luiss Roma 54-82 (17-19, 14-20, 13-20, 10-23)

Teramo a Spicchi 2K20: Federico Casoni 15 (4/5, 2/6), Sebastiano Perin 8 (1/5, 2/8), Arcangelo Guastamacchia 8 (1/3, 2/4), Luigi Cianci 6 (1/6, 1/2), Giorgio Galipò 5 (2/3, 0/1), Mattia Melchiorri 5 (1/1, 1/2), Mattia Sacchi 4 (1/1, 0/1), Lorenzo Calbini 2 (1/5, 0/2), Emidio Di donato 1 (0/3, 0/2), Alessandro Di febo 0 (0/0, 0/1), Simone Mora 0 (0/0, 0/0), Stefano Ferri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 14 - Rimbalzi: 22 5 + 17 (Federico Casoni, Sebastiano Perin, Giorgio Galipò 4) - Assist: 10 (Giorgio Galipò 3)

Luiss Roma: Matija Jovovic 16 (6/8, 0/0), Giovanni Allodi 11 (4/4, 0/0), Matteo Fallucca 10 (2/4, 2/8), Cesare Barbon 9 (1/2, 2/6), Giorgio Di bonaventura 9 (2/2, 1/2), Riccardo Murri 8 (4/7, 0/1), Marco Pasqualin 6 (2/2, 0/3), Alessandro Perotti 4 (1/2, 0/0), Giuseppe Invernizzi 4 (2/3, 0/0), Marco Legnini 3 (0/3, 1/2), Davide Tolino 1 (0/0, 0/0), Sean Busca 1 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 16 / 23 - Rimbalzi: 36 6 + 30 (Matteo Fallucca 8) - Assist: 14 (Marco Pasqualin 6)