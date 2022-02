Serie B: Una grande Luiss torna alla vittoria, battuta Montegranaro

Girone C

Serie B Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Luiss Roma

Grande vittoria per la luiss Roma, che dopo un tempo supplementare, batte la Sutor Montegranaro in una partita fondamentale per la classifica.

Avvio di partita con le squadre che fanno fatica a trovare la via del canestro, poi Crespi porta avanti la Sutor con 4 punti consecutivi, 4-2 dopo 2’40”. La gara vive sul grande equilibrio e il primo quarto si chiude sul 23 pari.

Il trend della partita non cambia neanche nel secondo quarto. Dopo una fase caotica, la Sutor con cinque punti consecutivi di Galipò prova a dare la prima spallata alla gara con il 37-31 al 15’. La Luiss però reagisce e con una tripla di Pasqualin torna avanti, 38-40 al 18’30”. Botteghi e Crespi riescono a ribaltare nuovamente la situazione e al riposo lungo il punteggio è di 44-42.

Al ritorno in campo con un parziale di 0-6 la Luiss si trova avanti di 4 lunghezze, 44-48. La Sutor si riorganizza e la gara torna equilibrata con minimi vantaggi da una parte e dall’altra. Nell’ultimo segmento di partita, l’equilibrio torna a regnare con minimi vantaggi da una parte e dall’altra. La tripla di Murri a 12” dal termine porta la Luiss avanti 82-84. A 7” dal termine Masciarelli con due liberi fissa il punteggio sul 84-84 che porta le due squadre all’ Overtime.

Nel supplementare Korsunov con una tripla regala il più tre ai padroni di casa, 89-86, Gellera però vanifica questo vantaggio con due punti pesanti e il fallo subito, 89 pari al 42’. Jovovic da tre punti spariglia nuovamente le carte, 89-92 al 43’, Masciarelli con due liberi riporta i suoi a meno 1, 91-92. Poi non si segna più, la Sutor nel finale sbaglia il tiro della vittoria con Botteghi e deve arrendersi alla Luiss.

Sutor Montegranaro - SSD LUISS Roma 91-92 (23-23, 21-19, 22-20, 18-22, 7-8)

Sutor Montegranaro: Dario Masciarelli 29 (0/5, 6/10), Giorgio Galipò 18 (2/8, 1/3), Riccardo Crespi 15 (7/12, 0/1), Kirill Korsunov 9 (1/6, 2/5), Matteo Botteghi 9 (2/3, 1/4), Alessandro Alberti 9 (2/3, 1/3), Marco antonio Re 2 (1/2, 0/2), Matteo Barbante 0 (0/0, 0/0), Alessio Mariani 0 (0/0, 0/0), Alessio Ambrogi 0 (0/0, 0/0), Fabio Montanari 0 (0/0, 0/0), Leonardo Verdecchia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 28 / 34 - Rimbalzi: 41 14 + 27 (Riccardo Crespi 16) - Assist: 14 (Giorgio Galipò 8)

SSD LUISS Roma: Domenico D'argenzio 24 (7/12, 2/6), Marco Pasqualin 21 (5/9, 3/8), Riccardo Murri 14 (4/12, 1/3), Matija Jovovic 11 (4/10, 1/1), Marco Legnini 11 (1/4, 3/5), Francesco Gellera 7 (3/5, 0/0), Davide Tolino 4 (2/4, 0/0), Leonardo Di francesco 0 (0/0, 0/1), Francesco Buzzi 0 (0/1, 0/0), Andrea Zini 0 (0/0, 0/2), Giorgio Di bonaventura 0 (0/0, 0/0), Alessandro Van velsen 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 16 - Rimbalzi: 42 16 + 26 (Matija Jovovic 12) - Assist: 15 (Marco Pasqualin, Riccardo Murri 4)