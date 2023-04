Serie B: La Luiss Roma espugna Pozzuoli e si regala la Serie B Eccellenza

La Luiss Roma è promossa in B Eccellenza: è questo il verdetto quando mancano quattro giornate al termine della stagione regolare. La Luiss vince in casa del fanalino di coda Pozzuoli e si regala matematicamente il terzo campionato nazionale nella prossima stagione. Un grande traguardo per una squadra unica a queste altitudini: tutti studenti che non percepiscono denaro, ma che grazie alla forza incredibile del gruppo sono riusciti a far fronte a tutte le avversità e difficoltà che un campionato difficile come questo ha riservato loro.

Riduttivo parlare della gara di oggi, anche se va dato merito a Pozzuoli di aver lottato e con le squadre che hanno viaggiato sul filo dell’equilibrio per venti minuti: poi la Luiss ha messo la freccia nel terzo parziale, conclusosi 18-32, che ha permesso di amministrare la gara.

Il primo quarto lo approcciano meglio i padroni di casa con la Luiss non propriamente dentro la gara, in difficoltà anche dal punto di vista ambientale visto il silenzio del PalaTrincone a porte chiuse. Sono Allodi e Jovovic, entrambi sugli scudi, a regalare il primo vero vantaggio quando Allodi segna da tre punti e poi inchioda una schiacciata che fa schizzare la panchina luissina.

La Luiss fatica nei primi attacchi alla zona e Pozzuoli torna sotto sul 28-32, ma Jovovic è glaciale e segna dalla lunga distanza e poi segna, subisce il fallo e segna il libero supplementare per il 30-35. Gli ospiti alzano i giri in difesa e Barbon è mortifero dall’arco portando la capolista a nove lunghezze di vantaggio. Al ventesimo minuto un bel rientro: Mimmo D’Argenzio segna da casa sua una tripla impossibile,182 giorni dopo il terribile infortunio al ginocchio in quel di Bisceglie.

Al rientro dagli spogliatoi si scatena il festival delle triple, con la Luiss che segna praticamente solo da tre punti e dal 50-54 si ritrova 58-80 in poco più di dieci minuti di gioco. Pozzuoli ha il merito di rimanere attaccata alla gara fino alla fine e riesce a contenere il passivo fino al 79-95 finale.

Il primo obiettivo per la truppa di Paccariè è in cassaforte, con grande merito, ma è ovvio che la Luiss non alzerà di certo il piede dall’acceleratore: c’è un primo posto da difendere dagli attacchi di Ruvo e Roseto.

Bava Pozzuoli - Luiss Roma 79-95 (24-26, 16-23, 18-32, 21-14)

Bava Pozzuoli: Simone Lucarelli 18 (5/5, 2/4), Marco Cucco 12 (2/3, 2/4), Joseph frank Miaffo tonfack 11 (1/2, 3/3), Fatih Mehmedoviq 9 (4/5, 0/2), Francesco Spinelli 9 (2/3, 1/1), Iba koite Thiam 8 (4/8, 0/0), Kolombo Mutombo 6 (3/5, 0/1), Ilario Simonetti 3 (0/0, 1/2), Daniele Greggi 3 (0/4, 1/1), Mario Aiello 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 12 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Fatih Mehmedoviq, Iba koite Thiam 7) - Assist: 26 (Marco Cucco 12)

Luiss Roma: Marco Legnini 25 (2/5, 7/11), Matija Jovovic 20 (7/14, 1/4), Giovanni Allodi 13 (5/6, 1/2), Riccardo Murri 8 (1/2, 2/2), Cesare Barbon 8 (1/1, 2/6), Domenico D'argenzio 6 (1/3, 1/3), Matteo Fallucca 5 (1/4, 1/7), Alessandro Perotti 4 (1/2, 0/0), Davide Tolino 4 (2/3, 0/0), Giorgio Di bonaventura 2 (0/0, 0/0), Andrea Zini 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 - Rimbalzi: 30 14 + 16 (Marco Legnini, Giovanni Allodi 7) - Assist: 6 (Domenico D'argenzio, Matteo Fallucca 3)