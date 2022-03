Serie B: La Luiss Roma ospita Teramo in cerca di riscatto

Squadra in casa

Squadra in casa Luiss Roma

La Luiss Roma torna davanti ai suoi tifosi per rimprendere la corsa interrotta contro i Raggisolaris Faenza. Al Pala Luiss arriva la Rennova Teramo in una sfida importantissima per la classifica.

Teramo infatti si trova a soli 4 punti in più della Luiss con 20 punti frutto di 10 vittorie e 11 sconfitte nelle prime 21 gare disputate. Gli abruzzesi sono una squadra equlibrata, che concede poco e che in attacco predilige il gioco nel pitturato.

Sarà una partita importante per i capitolini che vogliono ripetere la grande vittoria contro Imola per dare una decisa spallata verso posizioni di classifica più tranquille e provare a lasciarsi alle spalle la zona play-out. Il supporto del pubblico può sicuramente aiutare gli universitsari che, in casa hanno battuto anche avversari di blasone.

Appuntamento sabato 5 marzo, palla a due alle 18.00.