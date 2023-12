Serie A2: la Luiss Roma saluta Taiwo Badmus

Cambi in vista nel roster della Luiss Roma.

L’Associazione Sportiva Luiss comunica di aver trovato l’accordo ai fini della rescissione consensuale con il giocatore Taiwo Badmus.

L’atleta continuerà il proprio percorso di studi intrapreso ad inizio stagione presso la Luiss Business School e, grazie allo sforzo profuso dell’AS Luiss e d’accordo con il tutor universitario, seguirà le lezioni in modalità da remoto fino al termine del master in Big Data and Management.

La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura i migliori successi per il prosieguo della carriera.