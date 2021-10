Basket, Luiss Roma -Sutor Montegranaro 62 a 70

Girone C

Squadra in casa Luiss Roma

Brutta sconfitta per la Luiss Roma, che davanti al proprio pubblico si arrende alla Sutor Montegranaro nella 4a giornata di campionato. Una prestazione inaspettata per i ragazzi di Pancarriè soprattutto in attacco, visto che solo una settimana fa, avevano realizzato ben 93 punti contro Roseto.

L'attacco della Luiss ieri non è mai entrato in partita e gli ospiti ne hanno approfittato giocando una partita solida e portando a casa la vittoria.

SSD LUISS Roma - Sutor Montegranaro 62-70 (15-21, 18-13, 13-18, 16-18)

SSD LUISS Roma: Giorgio Di bonaventura 18 (5/11, 1/3), Riccardo Murri 13 (2/8, 3/8), Davide Tolino 10 (3/4, 0/0), Marco Pasqualin 8 (1/2, 1/2), Domenico D'argenzio 7 (1/4, 1/5), Matija Jovovic 6 (0/2, 2/3), Matteo Converso 0 (0/1, 0/0), Cesare Barbon 0 (0/0, 0/3), Daniele Fiorucci 0 (0/0, 0/2), Francesco Buzzi 0 (0/0, 0/0), Andrea Zini 0 (0/0, 0/0), Leonardo Di francesco 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 25 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Marco Pasqualin 7) - Assist: 13 (Domenico D'argenzio 4)

Sutor Montegranaro: Giorgio Galipò 19 (4/9, 2/2), Dario Masciarelli 14 (3/7, 2/4), Riccardo Crespi 14 (6/10, 0/1), Kirill Korsunov 8 (3/4, 0/1), Matteo Botteghi 6 (2/6, 0/3), Marco Murabito 5 (1/6, 1/6), Lorenzo Torrigiani 2 (1/1, 0/0), Alessandro Alberti 2 (0/1, 0/0), Giuseppe Angellotti 0 (0/0, 0/0), Claudio Malloni 0 (0/0, 0/0), Matteo Barbante 0 (0/0, 0/0), Leonardo Verdecchia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 25 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Riccardo Crespi 11) - Assist: 6 (Alessandro Alberti 2)