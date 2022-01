Serie B: La Luiss Roma torna al successo. Battuta Ozzano

Girone C

Squadra in casa

Bella vittoria per la Luiss Roma, che al Pala Luiss, batte la Sinermatic Ozzano e porta a casa due punti molto importanti per il proseguo del campionato.

Partita complicata per i ragazzi di coach Pancarriè. Ozzano parte meglio in un primo quarto di gara in cui si segna poco (15-18). Prima parte di gara che, continua a sorridere alla squadra emiliana che riesce a tenere una solida continuità difensiva tenendo la Luiss a soli 30 punti nei primi 20 minuti.

La svolta del match arriva nella ripresa. Dopo l'intervallo lungo, i capitolini entrano in campo con un altro piglio registrando la difesa e riuscendo a scardinare la difesa ospite che fino a quel momento era stata solidissima. Nel quarto periodo la Luiss da la spallata decisiva alla sfida continuando a trovare con regolartità la via del canestro e chiudendo ermeticamente la difesa.

Finisce 74 a 66 una vittoria importante per la Luiss Roma che può rappresentare un momento di svolta nella stagione.

SSD LUISS Roma - Sinermatic Ozzano 74-66 (15-18, 15-20, 21-14, 23-14)

SSD LUISS Roma: Marco Pasqualin 15 (5/6, 1/4), Domenico D'argenzio 14 (3/8, 1/2), Matija Jovovic 12 (4/8, 0/0), Marco Legnini 10 (3/5, 1/1), Riccardo Murri 9 (2/8, 0/2), Giorgio Di bonaventura 8 (2/6, 1/4), Cesare Barbon 6 (0/1, 2/2), Francesco Buzzi 0 (0/1, 0/0), Leonardo Di francesco 0 (0/0, 0/2), Davide Tolino 0 (0/2, 0/0), Tommaso Salvaggi 0 (0/0, 0/0), Andrea Zini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 28 - Rimbalzi: 30 9 + 21 (Riccardo Murri 9) - Assist: 12 (Matija Jovovic 3)

Sinermatic Ozzano: Dimitri Klyuchnyk 14 (3/7, 2/4), Simone Bonfiglio 11 (2/3, 1/6), Gioacchino Chiappelli 11 (2/4, 2/4), Alessandro Ceparano 8 (2/2, 1/5), Simone Lasagni 7 (0/2, 2/5), Marco Barattini 7 (0/1, 2/3), Matteo Folli 5 (0/1, 0/1), Riccardo Iattoni 3 (1/2, 0/1), Nemanja Misljenovic 0 (0/0, 0/0), Jacopo Landi 0 (0/0, 0/0), Riccardo Galletti 0 (0/0, 0/0), Nicola Cisbani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 30 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Dimitri Klyuchnyk 8) - Assist: 14 (Dimitri Klyuchnyk, Gioacchino Chiappelli, Alessandro Ceparano 3)