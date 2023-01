Serie B: La Luiss Roma apre il girone di ritorno contro Salerno per continuare il magic moment

Squadra in casa

Squadra in casa Luiss Roma

La Luiss Roma vuole continuare a vincere. Il girone di ritorno della squadra capitolina si apre tra le mura amiche del Pala Luiss contro la Virtus Arechi Salerno.

Una sfida complicata per la Luiss contro una squadra partita con grandi ambizioni ad inizio stagione e che ora si trova in difficoltà. I campani al momento hanno 14 punti in classifica con 7 vittorie e 8 sconfitte nelle prime 15 giornate. La Virtus di coach Ponticiello cerca la continuità che fino ad ora è mancata.

La Luiss dal canto suo non potrebbe arrivare alla sfida in un momento migliore. I capitolini viaggiano alla grande e arrivano da 6 vittorie consecutive che hanno regalato anche la qualificazione alla fase finale di Coppa Italia. Sarà una bella sfida tra due roster molto forti e attrezzati per provare a fare il salto di categoria.

Appuntamento al Pala Luiss sabato 21, palla a due alle 18.00.