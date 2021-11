Basket, La Luiss Roma in trasferta a Rieti

Squadra in casa

Squadra in casa Luiss Roma

E' una trsferta difficilissima quella che attende la Luiss Roma nella 9a giornata del campionato di Serie B. I ragazzi di Pancarriè faranno visita alla Sebastiani Rieti, probabilmente la candidata numero uno per il salto di categoria.

Per la Luiss il momento non è certo dei migliori, con i capitolini che sono sul fondo della classifica con solo una vittoria all'attivo nelle prime 8 gare disputate. Rieti, invece fa parte del quartetto che insegue la capolista Roseto con 6 vittorie in 8 gare.

Partita dunque complicatissima per i ragazzi di Pancarriè che dovranno tirare fuori una prestazione perfetta per sperare di portare a casa i due punti.

Appuntamento domenica 28, palla a due alle 18.00.