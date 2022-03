Serie B: La Luiss Roma ospita la Real Sebastiani Rieti per continuare a vincere

Dopo due vittorie consecutive, la Luiss Roma ospita la Real Sebastiani Rieti nella 24esima giornata di campionato. Partita difficile per i ragazzi di Pancarriè che vorranno dare seguito all'ottima prestazione dello scorso turno contro Ancona.

Rieti al momento è quarta in classifica con 32 punti in piena lotta per le primissime posizioni e arriva da una serie di 7 vittorie consecutive. La Sebastiani arriva nella capitale con grande entusiasmo e in un periodo in cui la squadra sta esprimendo un grande basket.

La Luiss però non è da meno, infatti i capitolini, arrivano dalla splendida vittoria contro la Luciana Mosconi e puntano anche sul supporto del pubblico per portare a casa la terza vittoria consecutiva. Due punti in palio importantissimi soprattutto per i romani che vincendo potrebbero provare a staccare le altre squadre (Faenza e Teramo) a quota 20.

Appuntamento sabato 2 marzo, palla a due alle 18.00.