Serie B: La Luiss Roma in trasferta a Faenza in casa dei Raggisolaris

Squadra in casa Luiss Roma

Dopo due vittorie consecutive, la Luiss Roma non vuole fermarsi. Domenica 27 febbraio, al Pala Cattani, sfida i Raggisolaris Faenza per il match valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie B.

Partita difficile per la squadra capitolina che si troverà di fronte una squadra di talento vogliosa di tornare alla vittoria, che tra rinvii per Covid-19 e sconfitte, manca dalla 13esima giornata contro Jesi. I raggisolaris avevano iniziato la stagione alla grande vincendo anche la supercoppa. Poi un calo dei risultati che ha anche portato al'avvicendamento in panchina con coach Serra sostituito da Luigi Garelli.

La Luiss arriva alla gara in grande forma dopo le vittorie contro Montegranaro e Imola, che hanno permesso ai ragazzi di Pancarriè, di lasciarsi alle spalle la zona play-out e poter provare a pensare ad una salvezza diretta.

Appuntamento domenica 27 febbraio, palla a due alle 18.00.