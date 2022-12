Serie B: La Luiss Roma batte Pozzuoli e chiude il 2022 da imbattuta

La Luiss si congeda dal PalaLuiss da imbattuta in questo campionato prima della pausa: da quando è iniziata la stagione, i ragazzi di coach Paccariè hanno raccolto solamente vittorie in casa ai danni di Roseto, Sala Consilina, Teramo, Corato, Avellino e Pozzuoli. Sicuramente ha aiutato molto il pubblico del PalaLuiss, sempre molto caldo e infuocato, che anche in un sabato da “ponte” vista la festa dell’Immacolata ha risposto presente per una partita che non doveva essere presa sottogamba dai padroni di casa. È stato un pomeriggio da incorniciare per Marco Pasqualin che ha segnato il millesimo punto in maglia Luiss in tre stagioni e mezzo, diventando così il quinto giocatore nella storia della Luiss a raggiungere questo traguardo dopo Infante, Beretta, Bonaccorso e Scuderi.

La partita ha visto una Luiss subito con le marce alte grazie ai tiri da tre punti di Pasqualin e due volte Fallucca (11-5 al 3’), con un paio di palloni recuperati e un buon gioco corale scappano subito via: 25-12 il parziale dopo 7 minuti con la bomba di Pasqualin. Sul finire di primo periodo e inizio secondo, Di Bonaventura entra nel tabellino grazie a qualche assist e una rubata per appoggiare due punti. Pasqualin serve Allodi che prende posizione in area e ne appoggia due, nell’azione dopo l’asse play pivot si restituisce il favore a parti invertite: Allodi schiaccia a terra per Pasqualin, il folletto veneto in sottomano fissa il punteggio sul 40-24 al 14’. Un Fallucca chirurgico nel primo tempo infila una bella bomba ma, complice un blackout difensivo della Luiss, Pozzuoli segna otto punti tutti di fila e torna sotto di quattordici lunghezze (46-32 al 17’). L’ultimo canestro che manda al riposo le due squadre si sviluppa sull’asse Padova-Roma: Pasqualin disegna per Fallucca che lascia partire un arcobaleno da nove metri che trova solo la retina. A riposo lo score recita 55-37.

Nel terzo quarto accade il vero evento della giornata: Pasqualin infila due triple in fila e segna il millesimo punto della sua avventura Luiss. Timeout di coach Paccariè per celebrare il momento con il playmaker che è stato omaggiato di un pallone firmato da tutta la squadra dal dirigente accompagnatore Andrea Scuderi (uno degli altri quattro giocatori ad aver raggiunto i mille punti in maglia Luiss). Ovviamente, visto il margine di distanza con gli avversari (94-61 a cinque minuti dalla fine) c’è spazio anche per gli under Busca (2 punti) e Mastria (all’esordio assoluto).