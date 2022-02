Serie B: La Luiss Roma in trasferta a Montegranaro per allontanare la zona play-out

Squadra in casa

Squadra in casa Luiss Roma

La Luiss Roma affronta in trasferta la Sutor Montegranaro, fanalino di coda del gruppo C, nell'incontro valido per la 19esima giornata.

I ragazzi di Pancarriè vogliono reagire dopo la sconfitta di Roseto provando a staccare la zona paly-out. Non sarà falice però, nonostante la classifica, infatti la Sutor Montegranaro è squadra viva.

I marchigiani nell'ultimo turno hanno dato filo da torcere ai cugini della Luciana Mosconi perdendo solo nel finale e dopo aver battuto Civitanova vogliono ripetersi contro la Luiss.

Una partita che vale molto per entrambe le squadre che potrà dire molto sulle speranze di salvezza della Sutor e sulla stagione che aspetta la Luiss.

Appuntamento domenica 13 febbraio, palla a due alle 18.00