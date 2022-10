Serie B: La Luiss Roma batte Monopoli a domicilio e conquista la prima vittoria in trasferta

L’hanno aspettata, si è fatta attendere, ma finalmente è arrivata: la Luiss Roma batte Monopoli a domicilio e conquista la prima vittoria in trasferta della stagione. I ragazzi di coach Paccariè hanno comandato dal primo all’ultimo minuto, hanno fatto e disfatto molte volte durante l’arco del match, ma il finale è pieno di sorrisi: 85-86.

Si parte subito con le marce alte grazie a Fallucca, da tre, e Jovovic con un due più uno che sancisce il primo vantaggio Luiss (4-6 al 2’). Barbon entra in fiducia sparando la prima bomba, Pasqualin assiste Fallucca e in quattro minuti i capitolini sono già avanti di 8 (4-12). I padroni di casa entrano nel match e con una serie di parziali chiudono sotto di quattro lunghezze al primo break (17-21).

La Luiss spinge sull’acceleratore grazie a Fallucca che trova con grande facilità il canestro, Murri mette due liberi a metà secondo quarto (21-31): poi però un blackout offensivo che permette a Monopoli di ricucire lo strappo con un parziale di 14-0 andando in vantaggio 32-31 al 17’.

Al rientro dagli spogliatoi Pasqualin e Fallucca decidono di caricarsi tutta la squadra sulle spalle, coadiuvati da uno Jovovic che segna quattro punti in fila, il numero 9 mette la prima bomba di serata che costringe coach Salvemini al timeout (39-48 al 23’). I ragazzi biancoblù continuano a premere per allargare il divario: Barbon e Pasqualin trovano ancora il canestro dalla lunga distanza prima del parziale 10-4 dei padroni di casa grazie ad Ingrosso (49-57 al 26’).

Dopo l’ultimo intervallo Monopoli è chiamata alla rimonta di dieci lunghezze: Moretti apre con una tripla, Pasqualin risponde della stessa moneta, ma è Fallucca con due capolavori da tre punti a far scappare la Luiss (61-72 al 33’). La gara va a strappi, se Monopoli fa un parziale gli ospiti rispondono colpo sul colpo: al 35’ “goal” di Perotti dalla media più assist per Pasqualin che mette una tripla importantissima per il 67-79. Moretti non ci sta e sigla tre bombe in fila, ma la Luiss è lucidissima dalla lunetta e non si fa mai superare.

White Wise Basket Monopoli - Luiss Roma 85-86 (17-21, 18-18, 21-23, 29-24)

White Wise Basket Monopoli: Jacopo Ragusa 21 (9/11, 0/0), Gioele Moretti 19 (1/3, 5/5), Riccardo Ballabio 16 (2/7, 2/4), Federico Ingrosso 13 (2/7, 3/6), Kevin Cusenza 7 (2/6, 0/1), Nicola Bastone 6 (2/7, 0/2), Matteo Annese 3 (1/2, 0/1), Luciano Tartamella 0 (0/0, 0/0), Pietro Da rin 0 (0/0, 0/0), Giulio Martini 0 (0/0, 0/0), Samuele Diomede 0 (0/0, 0/0), Ivan Bellantuono 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 31 - Rimbalzi: 39 13 + 26 (Kevin Cusenza 13) - Assist: 15 (Riccardo Ballabio 5)

Luiss Roma: Marco Pasqualin 24 (2/4, 4/12), Matteo Fallucca 24 (2/3, 6/10), Matija Jovovic 15 (5/11, 0/1), Cesare Barbon 6 (0/0, 2/4), Alessandro Perotti 6 (3/5, 0/0), Riccardo Murri 6 (1/5, 0/1), Marco Legnini 5 (1/3, 1/6), Davide Tolino 0 (0/1, 0/0), Andrea Zini 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Sean Busca 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 22 - Rimbalzi: 28 9 + 19 (Matija Jovovic 7) - Assist: 16 (Marco Pasqualin 7)