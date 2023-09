Serie A2: Luiss Roma, Michele Scatarzi è il nuovo Genaral Manager

Luiss Basket per la prossima stagione di Serie A2 sceglie un manager di consolidata esperienza nonostante la giovane età. Michele Scatarzi è il nuovo General Manager della squadra.

Michele Scatarzi, nato a Roma nel 1991, arriva in Luiss dopo la stagione trascorsa alla Stella Azzurra come Club Manager. Ha iniziato la carriera da dirigente sportivo all’Eurobasket Roma nel 2015, annata conclusasi con la vittoria della Serie B e la conseguente promozione in Serie A2, fino a ricoprire il ruolo di General Manager nel 2020, stagione coincisa con il raggiungimento della semifinale per la promozione in A.

“Entrare a far parte del mondo LUISS è per me motivo di grande orgoglio: LUISS è un’istituzione di altissimo standing e l’opportunità di portare il mio contributo di esperienza in un tale contesto è per me un obiettivo fortemente sfidante – ha dichiarato il dirigente in sede di presentazione –. Ringrazio sentitamente il Presidente Abete, il Direttore Sportivo dell’Università LUISS Del Bene e il Consigliere di AS LUISS Dott. Godano per aver pensato a me e per avermi affidato questo progetto, al quale si dedicano da anni con estrema passione e dedizione. Relativamente alla stagione sportiva, dobbiamo essere consapevoli che ci aspetta un campionato non facile, in cui il livello di competitività si è alzato vertiginosamente negli ultimi due anni. Abbiamo, però, due grossi stimoli: dimostrare che questo gruppo non ha smesso di stupire e che, all’interno della nostra peculiarità di squadra composta da studenti-atleti, siamo in grado di competere anche in Serie A2”.

La società, con l’ingresso di Scatarzi, ha deciso di percorrere una strada ben precisa: affiancare allo staff dirigenziale storico figure con esperienza già maturata a questo livello della pallacanestro.