Serie B: La Luiss Roma fa l'impresa e batte la Luciana Mosconi

Girone C

Serie B Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Luiss Roma

La Luiss Roma espugna il Pala Rossini. Grande vittoria dei ragazzi di Pancarriè che conducono la gara sin dalla palla a due in casa della Luciana Mosconi.

I capitolini partono subito forte trovando con regolarità la via del canestro e tenendo i padroni di cada a soli 11 punti realizzati. Nel secondo quarto arriva la reazione di Ancona, ma la Luiss non si scompone e risponde colpo su colpo.

Nella ripresa arriva la spallata decisiva del match, con la Luiss che si aggiudica il terzo parziale con il punteggio di 9 a 20. Nell'ultimo quarto la Luciana Mosconi prova a rientrare ma lo sforzo prodotto dalla squadra di Coeh non basta. Vittoria importantissima per la Luiss che porta a casa due punti fondamentali per il proseguo del campionato.

Luciana Mosconi Ancona - SSD LUISS Roma 56-69 (11-23, 18-14, 9-20, 18-12)

Luciana Mosconi Ancona: Simone Centanni 15 (2/4, 3/8), Simone Pozzetti 12 (2/3, 0/4), Lorenzo Panzini 11 (0/4, 3/6), Tommaso Minoli 7 (3/6, 0/4), Yannick Giombini 5 (1/4, 0/3), Edoardo Anibaldi 4 (0/1, 1/4), Andrea Quarisa 2 (1/4, 0/0), Francesco Carboni 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0), Mohamed Regai 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 23 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Tommaso Minoli, Yannick Giombini, Andrea Quarisa 7) - Assist: 10 (Tommaso Minoli 5)

SSD LUISS Roma: Marco Legnini 23 (1/4, 6/9), Giorgio Di bonaventura 13 (3/6, 2/9), Matija Jovovic 9 (2/2, 1/2), Marco Pasqualin 8 (0/0, 2/7), Riccardo Murri 6 (0/1, 2/4), Francesco Buzzi 4 (2/5, 0/0), Cesare Barbon 3 (0/1, 1/6), Leonardo Di francesco 3 (0/0, 1/2), Matteo Converso 0 (0/1, 0/0), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 28 5 + 23 (Giorgio Di bonaventura 8) - Assist: 16 (Marco Pasqualin 6)