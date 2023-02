Serie B: La Luiss Roma ospita Bisceglie per continuare a sognare

Squadra in casa

Squadra in casa Luiss Roma

Dopo la sconfitta contro Roseto, la Luiss Roma vuole riprendere il proprio cammino verso la vetta della classifica.

Ad attendere i capitolini ci sarà il big match della 18esima giornata del girone D del campionato di Serie B. Al Pala Luiss arrivano i Lions basket Bisceglie formazione al momento al sesto posto in classifica con 22 punti solo 4 in meno della Luiss.

Sfida complicata dunque per i ragazzi di Pancarriè che vogliono subito riprendere il ruolino di marcia interrotto a Roseto. L'avversario però non sarà dei più morbidi, infatti, Bisceglie ha un roster attrezzato per giocare i playoff e provare a salire di categoria. Dopo un avvio di stagione complicato ora i pugliesi stanno risalendo la classifica e vogliono dire la loro fino alla fine.

Appuntamento sabato 4 febbraio palla a due alle 18.00.