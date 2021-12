Serie B: La Luiss Roma cerca il riscatto contro Jesi

Dopo la netta sconfitta di Cesena nel turno infrasettimanale, la Luiss Roma cerca il riscatto contro Jesi. I ragazzi di Pancarriè devono dare risposte convincenti se vogliono davvero provare a lasciare la zona bassa della classifica.

Jesi in classifica è avanti solo una posizione rispetto alla Luiss con una partita in meno e 3 vittorie all'attivo su 10 incontri disputati. Per la squadra capitolina dunque una sfida da non sbagliare per provare l'aggancio e cercare di risalire la classifica.

Appuntamento al Pala Luiss sabato 11 dicembre, palla a due alle 18.00.