Serie B: La Luiss Roma ospita Imola alla ricerca della continuità

Dopo la vittoria sofferta sul campo della Sutor Montegranaro, la Luiss Roma torna davanti ai suoi tifosi per sfidare l'Andrea Costa Imola, nella gara valevole per la 20esima giornata di campionato.

Partita difficile per i ragazzi di coach Pancarriè, che si troveranno di fronte una squadra come Imola stabilmente in zona play-off sin dall'inizio della stagione. La squadra romagnola è attualmente al settimo posto in classifica con 24 punti, frutto di 12 vittorie e 7 sconfitte.

La Luiss vuole trovare la continuità che è mancata durante il corso della stagione per provare a staccare le zone calde della classifica e potrà contare sul supporto dei suoi tifosi.

Appuntamento sabato 19 febbraio, palla a due alle 18.00.