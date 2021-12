Serie B: La Luiss Roma in trasferta a Giulianova per chiudere l'anno al meglio

Un'altra vittoria per chiudere l'anno nel migliore dei modi. E' chiaro l'obiettivo per la Luiss Roma che, domenica 19 dicembre, affronta la Giulia basket Giulianova per l'incontro valido per la 13esima giornata di Serie B.

La squadra romana, dopo la vittoria contro Jesi, può provare a dare una sterzata alla propria stagione vincendo il secondo scontro diretto consecutivo lasciando cosi definitivamente le zone basse della classifica.

Ad attendere i ragazzi di Pancariè ci sarà Giulianova che arriva dalla vittoria contro Montegranaro e in classifica è appaiata alla Luiss con lo stesso numero di punti.

Sarà quindi una sfida difficile e molto importante per entrambe le squadre che si daranno battaglia per chuidere l'anno con una vittoria.