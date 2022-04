Serie B 25esima giornata: La Luiss Roma in trasferta a Civitanova

La Luiss Roma cerca il riscatto, dopo la sconfitta contro Rieti, in casa della Virtus Civitanova Marche. Partita da non fallire per la squadra di Pancarriè che devono tornare a vincere per provare a staccare la zona play-out.

Ad attendere la Luiss, la Virtus Civitanova Marche che ha solo due punti di vantaggio sulla Sutor Montegranaro, ultima in classifica. I marchigiani possono solo sperare nei play-out e la partita di domani può rappresentare un importante snodo per la loro stagione.

Ormai è lotta a tre per non retrocedere direttamente con Montegranaro e Giulianova. E la Virtus deve provare a sfruttare il fattore campo. La Luiss, invece, dovrà fare una partita attenta soprattutto in difesa visto che i marchigiani sono una delle peggiori squadre del girone come produzione offensiva.

Partita importante dunque e, a poche giornate dal termine della stagione regolare, tutte le partite sono decisive.

Appuntamento domenica 3 aprile, palla a due alle 18.00.