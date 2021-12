Serie B: Brutta sconfitta per la Luiss Roma travolta dai Tigers Cesena

Girone C

Serie B Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Luiss Roma

Brutta sconfitta per la Luiss Roma, che al Carisport contro i Tigers Cesena restano in gara solo per dieci minuti.

Partita che resta in equilibrio solo nel primo quarto quando i ragazzi di Pancarriè provano a tenere botta al primo tentativo di spallata dei padroni di casa. Nel secondo quarto però i Tigers affondonano il colpo e indirizzano il match con un perentorio parziale di 26 a 7.

Nella ripresa il copione non cambia con Cesena in controllo, la Luiss prova a rientrare ma i tentativi dei capitolini vengono subito respinti da una Cesena convinta a portare a casa i due punti.

Una sconfitta pesante per la Luiss che fa un passo indietro rispetto alla vittoria contro Civitanova.

Tigers Cesena - SSD LUISS Roma 73-47 (16-15, 26-7, 10-15, 21-10)

Tigers Cesena: Gioele Moretti 17 (2/3, 3/7), Obinna Nwokoye 11 (5/8, 0/0), Ezio Gallizzi 10 (0/1, 1/4), Fabio Bugatti 9 (2/2, 1/4), Salvatore Genovese 9 (1/2, 2/3), Antonio Brighi 6 (0/1, 2/6), Simon Anumba 5 (1/6, 1/3), Giulio Mascherpa 5 (0/1, 0/2), Rene’ maurice Ndour 1 (0/1, 0/0), Vladan Arnaut 0 (0/0, 0/1), Tommaso Giorgini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 27 - Rimbalzi: 36 12 + 24 (Simon Anumba 7) - Assist: 13 (Ezio Gallizzi, Antonio Brighi 3)

SSD LUISS Roma: Domenico D'argenzio 12 (2/7, 2/7), Marco Pasqualin 9 (2/4, 0/2), Matija Jovovic 6 (0/3, 0/2), Giorgio Di bonaventura 6 (2/3, 0/2), Francesco Buzzi 5 (2/4, 0/0), Leonardo Di francesco 3 (0/1, 1/2), Riccardo Murri 2 (0/1, 0/2), Andrea Zini 2 (0/1, 0/3), Davide Tolino 2 (1/2, 0/0), Cesare Barbon 0 (0/1, 0/2), Matteo Converso 0 (0/1, 0/1), Alessandro Van velsen 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 33 - Rimbalzi: 32 11 + 21 (Matija Jovovic, Giorgio Di bonaventura, Francesco Buzzi 6) - Assist: 4 (Giorgio Di bonaventura, Leonardo Di francesco, Riccardo Murri, Andrea Zini 1)