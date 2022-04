Serie B: La Luiss Roma ospita Giulianova sognando i play-off

La Luiss Roma vola e dopo aver archiviato il discorso salvezza sogna di poter raggiungere la zona play-off. Quattro vittorie nelle ultime cinque sfide per i capitolini che, sabato 23 aprile alle 18.00, ospitano al Pala Luiss la Giulia basket Giulianova per continuare a vincere e soprattutto convincere.

Giulianova è in lotta per l'ultimo posto play-out con Montegranaro e Civitanova Marche. Tutte e tre le squadre sono a quota 6 punti e una delle tre dovrà dire addio alla Serie B. Gli abruzzesi sono in serie negativa aperta e vogliono provare ad interromperla per darsi una chance di giocare almeno i play-out.

La Luiss, invece, è lanciatissima e sogna addirittura i play-off distanti 4 punti. La squadra di coach Pancarriè ha trovato la quadra nelle ultime giornate e ha praticamente dominato tutte le sfide che poi ha portato a casa. Sulla carta i romani sono ampiamente favoriti ma, si sa il verdetto decisivo lo darà il campo.

Appuntamento al PalaLuiss sabato 23 aprile, palla a due alle 18.00.