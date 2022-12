Serie B: La Luiss Roma torna alla vittoria. Battuta Avellino

Serviva una risposta dopo la sconfitta contro Cassino, il match del PalaLuiss dice che la Luiss c’è. Eccome se c’è: dopo essere andata sotto anche di tredici lunghezze nel primo quarto, in cui Avellino si è dimostrata più pronta, Pasqualin e compagni si risvegliano dal torpore e vincono una partita spigolosa grazie ad una buona difesa contro un avversario diretto per le prime quattro posizioni.

L’approccio della Luiss non è dei migliori, Avellino scappa via subito con due bombe in fila e i liberi di Carenza, e in un amen il divario è già di otto lunghezze nonostante i padroni di casa costruiscano buoni tiri che però non trovano il fondo della retina. Il primo canestro dei capitolini è di Legnini, da tre, dopo quattro minuti ma i lupi avellinesi continuano a trovare il canestro con grande continuità e volano sul 5-18 al minuto numero 8. Ecco che la Luiss prova a dare i primi segnali di rinascita con un bel parziale di 7-0 terminato dal buzzer beater di Murri che fissa il punteggio dopo i primi dieci minuti sul 12-18. Avellino rientra meglio dalla prima mini pausa e prova a dare un’altra spallata alla gara con un canestro di Petrucci e il tiro dalla lunga distanza di Caridà (12-25) ma Pasqualin sale in cattedra e sigla sei punti tutti d’un fiato che riportano la Luiss sotto di sette lunghezze. I padroni di casa provano ad alzare i giri in difesa e Avellino non trova più il canestro con la solita facilità, la bomba di Pasqualin sigla il primo vantaggio Luiss (30-29) quando mancano sessanta secondi prima dell’intervallo

Gli ospiti approcciano meglio e provano a scappare via agli albori della terza frazione, ma finalmente si sblocca anche Fallucca che con una tripla di tabella fissa di nuovo il punteggio sulla parità: 40-40. La partita vive di folate, Pasqualin serve Jovovic per due facili e segna dopo aver preso due rimbalzi offensivi, poi è il turno di Murri con un potenziale gioco da tre punti completato che fa arrivare davanti la Luiss (51-50) quando mancano solamente dieci minuti. Allodi segna un bel canestro dopo aver raccolto l’assist di Fallucca, ma i Lupi non vogliono mollare e segnano tre canestri di fila mettendo il muso avanti al 33’ (55-56).

Quei tiri che in tutta la partita non sono entrati alla Luiss si concentrano tutti negli ultimi minuti: Jovovic segna da vicino, Fallucca incendia il PalaLuiss con una bomba, ma gli ospiti rispondono sempre per le rime. Legnini la vuole vincere con una gran tripla, la meno non gli trema neanche successivamente quando deve mettere due liberi. Avellino la recupera con una bomba clamorosa di Carenza sul finire dei ventiquattro secondi, ma è la Luiss a vincere la gara: Fallucca gioca uno degli ultimi possessi, scivola, ma da terra riesce a servire Murri che con 33 secondi sul cronometro infila la tripla del 70-67 in un PalaLuiss versione Maracanà. Le ultime preghiere dei giocatori di Avellino non entrano, mentre Pasqualin è glaciale dalla lunetta e fa 4 su 4.

Luiss Roma - IVPC Del Fes Avellino 74-67 (12-18, 23-17, 16-15, 23-17)

Luiss Roma: Marco Pasqualin 19 (1/2, 2/7), Marco Legnini 15 (0/3, 3/6), Matija Jovovic 15 (6/10, 0/2), Riccardo Murri 13 (2/5, 2/2), Matteo Fallucca 8 (0/1, 2/14), Giovanni Allodi 4 (2/4, 0/0), Alessandro Perotti 0 (0/1, 0/0), Cesare Barbon 0 (0/0, 0/3), Giorgio Di bonaventura 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Sean Busca 0 (0/0, 0/0), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 31 - Rimbalzi: 38 13 + 25 (Alessandro Perotti 8) - Assist: 12 (Marco Pasqualin 5)

IVPC Del Fes Avellino: Giovanni Carenza 19 (2/7, 3/4), Niccolò Petrucci 15 (3/6, 3/4), Matteo Caridà 15 (1/5, 1/5), Donato Vitale 12 (1/3, 2/5), Giacomo Eliantonio 2 (1/4, 0/3), Alessandro Marra 2 (1/2, 0/2), Andrea Valentini 2 (0/2, 0/0), Marco Venga 0 (0/0, 0/0), Riccardo Arienti 0 (0/0, 0/2), Gabriele Signorino 0 (0/0, 0/0), Andrea Bianco 0 (0/0, 0/0), Boris Vukobrat 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 28 - Rimbalzi: 39 11 + 28 (Giovanni Carenza 12) - Assist: 9 (Donato Vitale 3