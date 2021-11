Basket: La Luiss Roma lotta ma non basta, vince Ancona

Girone C

Altra sconfitta per la Luiss Roma che al Pala Luiss si arrende alla Luciana Mosconi 64 a 68. Partita lottata fino alla fine con i ragazzi di Pancariè che non si sono mai arresi e hanno fatto di tutto per portare a casa la vittoria.

La luciana Mosconi però è squadra esperta ed è riuscita a portare a casa una vittoria importante in una gara condotta dall'inzio alla fine. I dorici sono arrivati anche al +18 prima di alzare troppo presto le mani dal volante e permettere alla Luiss di rientrare.

La squadra romana nonostante la sconfitta porta a casa alcune cose positive come la voglia di non mollare e di lottare fino alla fine.

LUISS Roma - Luciana Mosconi Ancona 64-68 (11-22, 15-12, 16-20, 22-14)

LUISS Roma: Marco Pasqualin 11 (1/2, 2/6), Matija Jovovic 10 (5/7, 0/2), Domenico D'argenzio 10 (4/7, 0/2), Giorgio Di bonaventura 8 (0/2, 2/6), Riccardo Murri 6 (0/4, 2/4), Matteo Converso 6 (3/5, 0/0), Cesare Barbon 6 (0/1, 2/4), Leonardo Di francesco 3 (0/1, 1/2), Andrea Zini 2 (1/1, 0/1), Alessandro Van velsen 2 (1/1, 0/0), Francesco Buzzi 0 (0/2, 0/0), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 13 - Rimbalzi: 32 9 + 23 (Matteo Converso 6) - Assist: 14 (Matija Jovovic, Domenico D'argenzio 4)

Luciana Mosconi Ancona: Lorenzo Panzini 15 (2/2, 3/8), Andrea Quarisa 15 (7/9, 0/0), Alberto Cacace 13 (3/4, 1/5), Simone Pozzetti 8 (1/3, 2/5), Simone Centanni 6 (0/2, 1/8), Tommaso Minoli 4 (0/1, 1/3), Thomas Aguzzoli 4 (2/4, 0/1), Yannick Giombini 3 (0/0, 1/3), Federico Ponzella 0 (0/0, 0/0), Francesco Carboni 0 (0/0, 0/0), Alessio Zandri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Simone Pozzetti 8) - Assist: 9 (Lorenzo Panzini, Tommaso Minoli 3)