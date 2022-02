Serie B: Una Luiss Roma poco brillante si arrende ai Raggisolaris Faenza

Dopo due vittorie consecutive, la Luiss Roma esce sconfitta dal Pala Cattani dove i Raggisolaris conquistano i primi due punti del loro 2022.

Partita molto equlibrata, soprattutto nella prima metà. Entrembe le squadre faticano a trovare con continuità la via del canestro in un match molto teso e a tratti nervoso.

Nella ripresa la partita cambia, con i padroni di casa che stringono le maglie in difesa e salgono di livello in attacco dando la spallata decisiva alla gara. La luiss non riesce più a reagire e i Raggisolaris scappano via portando a casa la vittoria. Per La Luiss una gara giocata per metà, che non può bastare per portare a casa i due punti soprattutto in trasferta.

Raggisolaris Faenza - SSD LUISS Roma 86-63 (17-17, 19-16, 25-10, 25-20)

Raggisolaris Faenza: Sebastian Vico 18 (4/7, 2/5), Giacomo Siberna 13 (5/8, 1/3), Simone Aromando 13 (6/8, 0/0), Giovanni Poggi 11 (4/6, 0/1), Lorenzo Molinaro 10 (4/7, 0/2), Marco Petrucci 10 (3/3, 1/3), Thomas Reale 7 (2/3, 0/3), Riccardo Ballabio 4 (1/3, 0/1), Roberto Rosetti 0 (0/0, 0/0), Fabio Cortecchia 0 (0/0, 0/1), Gianluca Mazzagatti 0 (0/1, 0/1), Pietro Ugolini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 19 - Rimbalzi: 38 15 + 23 (Lorenzo Molinaro 8) - Assist: 24 (Sebastian Vico 6)

SSD LUISS Roma: Riccardo Murri 13 (1/3, 3/5), Francesco Buzzi 10 (5/8, 0/0), Marco Legnini 8 (1/3, 2/3), Domenico D'argenzio 8 (1/3, 1/4), Marco Pasqualin 6 (1/2, 0/3), Matija Jovovic 5 (2/3, 0/1), Giorgio Di bonaventura 4 (0/3, 1/3), Davide Tolino 4 (0/1, 0/0), Cesare Barbon 3 (0/3, 1/4), Alessandro Van velsen 2 (0/0, 0/1), Leonardo Di francesco 0 (0/0, 0/0), Matteo Converso 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 25 - Rimbalzi: 28 9 + 19 (Francesco Buzzi 5) - Assist: 13 (Marco Pasqualin 4)