Serie B 23 esima giornata: La Luiss Roma in trasferta ad Ancona

Dopo la sosta per la Coppa Italia, il campionato della Luiss Roma riparte dal Pala Rossini. Ad attendere i ragazzi di coach Pancarriè ci sarà la Luciana Mosconi di coach Coen in piena corsa per un posto ai play-off.

Gli anconetani sono attualmente al quinto posto in classifica( a pari punti con la Real Sebastiani Rieti), con 30 punti frutto di 15 vittorie e 7 sconfitte. Nell'ultima sfida prima della sosta, è arrivata la sconfitta in casa di Jesi con una delle più brutte prestazioni stagionali. Un motivo di preoccupazione in più per la Luiss che si troverà di fronte una squadra in cerca di riscatto.

Per i romani, dopo la vittoria interna nell'ultimo turno contro Teramo, vincere ad Ancona rappresenterebbe davvero un bello scatto per evitare la bagarre in zona play-out. La pausa ha permetto ai ragazzi di Pancarriè di ricaricare le batterie per presentarsi a questa sfida pronti a fare l'impresa.

Appuntamento domenica 20 marzo, palla a due alle 18.00.