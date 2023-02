Serie B: La Luiss torna alla vittoria. Battuta Bisceglie e differenza canestri ribaltata

La Luiss Roma torna alla vittoria dopo lo stop di Roseto e lo fa battendo una diretta concorrente per i primi posti della classifica, ribaltando anche la differenza canestri: finisce 85 a 72 per i padroni di casa che salgono in graduatoria aspettando le avversarie domani.

Una gara equilibrata per un quarto, ma la Luiss nella seconda frazione ha messo la freccia con un bel parziale da 27 a 15 che ha indirizzato la partita verso Roma. Dopo l’intervallo i capitolini hanno amministrato il vantaggio, subendo un piccolo rientro dei pugliesi, ma nel finale di gara riescono anche a ribaltare la differenza canestri (Bisceglie aveva vinto di dieci lunghezze al PalaDolmen).

Le squadre partono forte, Perotti si prende la scena prima con un canestro e poi servendo un assist per la tripla di Fallucca che si ripete un minuto dopo per l’8-5 (3’). Bisceglie risponde colpo su colpo e va anche in vantaggio di cinque lunghezze, ma Murri per due volte coinvolge bene Allodi che segna quattro punti tutti di un fiato. Sempre il centro, qualche minuto dopo, apre bene il campo per la terza tripla di Fallucca che riporta la Luiss avanti (20-19 al 9’).

La seconda frazione è quella che spacca la gara: Pasqualin segna una bella tripla con Borsato che passa dietro al blocco e viene punito. Sempre il playmaker nell’azione offensiva dopo disegna una palla immaginifica per Di Bonaventura, anche oggi arcigno, che appoggia due punti facili facili. Al quindicesimo Borsato commette un fallo antisportivo su Pasqualin con conseguente canestro e giro in lunetta che fissa il punteggio sul 34-26. Ci pensano poi Fallucca e Legnini, che hanno mani mortifere, a mettere la freccia per il 42-26. La palla si muove alla grande, i giocatori si cercano e Legnini infila un’altra tripla: all’intervallo la Luiss è avanti 50-36.

Il terzo quarto inizia con una palla no look di Pasqualin per Allodi che segna ancora, un minuto più tardi la tripla di Barbon fissa il massimo vantaggio sul +21 (59-38 al 22’). Bisceglie prova a rientrare con un parzialino 3-11 al ventiseiesimo, ma Barbon è in serata e ricaccia indietro gli ospiti. Nel momento di massima difficoltà offensiva per la Luiss Pasqualin segna una tripla per il +10 e lo segue Barbon dalla lunga distanza: Di Bonaventura trova un canestro difficilissimo sul buzzer beater che fissa il punteggio 79-63 quando mancano tre minuti e la partita ha finalmente il suo padrone.

Luiss Roma - Lions Bisceglie 85-72 (23-21, 27-15, 18-18, 17-18)

Luiss Roma: Marco Pasqualin 20 (3/5, 2/7), Giovanni Allodi 13 (5/7, 0/3), Matteo Fallucca 12 (0/0, 4/11), Marco Legnini 11 (1/2, 3/10), Riccardo Murri 11 (1/2, 2/5), Cesare Barbon 9 (0/0, 3/7), Giorgio Di bonaventura 6 (1/2, 1/3), Alessandro Perotti 2 (1/2, 0/0), Andrea Zini 1 (0/0, 0/2), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Sean Busca 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Giovanni Allodi 10) - Assist: 19 (Marco Pasqualin 6)

Lions Bisceglie: Raphael Chiti 23 (6/9, 3/11), Matteo Bini 13 (3/4, 1/2), Marcelo Dip 12 (4/8, 0/0), Gabriel Dron 10 (0/1, 2/5), Stefano Borsato 6 (1/1, 1/2), Filiberto Dri 5 (1/6, 1/4), Marco Pieri 2 (1/3, 0/0), Davide Vavoli 1 (0/1, 0/1), Armando Verazzo 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 38 8 + 30 (Marcelo Dip, Gabriel Dron, Davide Vavoli 7) - Assist: 10 (Gabriel Dron 4)