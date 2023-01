Serie B: La Luiss Roma si ferma a Roseto. Al PalaMaggetti vince la Liofilchem

La striscia di imbattibilità, che durava da sette partite, della Luiss Roma si interrompe a Roseto. Vincono i padroni di casa che hanno messo più energia in campo, contro una Luiss che ha faticato a contenere le ottime percentuali da tre punti di Roseto. Proprio i rosetani, con questa vittoria, raggiungono i ragazzi di coach Paccariè in classifica e sono anche riusciti a ribaltare la differenza canestri.

Una sconfitta che ci può comunque stare nell’economia di un campionato fino ad adesso molto positivo per la Luiss che, a partire dalla settimana prossima contro Bisceglie, è chiamata comunque ad un moto d’orgoglio: soprattutto in difesa, dove tra giovedì in Coppa Italia e questa sera, si sono concessi troppi punti. Nessun dramma ovviamente, è solo la seconda di ritorno, e i capitolini un girone fa avevano gli stessi punti in classifica dunque nulla è perduto.

Roseto parte forte con la tripla di Amoroso e il canestro più fallo di Morici, Fallucca mette sei punti con due canestri da distanza siderale e l’equilibrio si protrae anche più avanti quando Murri segna un canestro difficile (10-10 al 5’). I padroni di casa, senza Mastroianni e Santiangeli, si compattano ancora di più grazie al pubblico e chiudono la prima frazione sul 27 a 21.

È nel secondo quarto dove Roseto mette la freccia con un parziale di 28 a 6 che praticamente fa finire la gara con venti minuti d’anticipo. Nel terzo periodo la Luiss prova a svegliarsi dal torpore con tre punti di Jovovic, che qualche minuto dopo dovrà uscire per una distorsione alla caviglia, e si aggrappa alle triple di Fallucca tornando sotto le venti unità di distanza.

Un po’ troppo poco per cercare di rientrare veramente in partita, ma comunque qualcosa di buono dal quale ripartire subito in vista della sfida di sabato contro Bisceglie.

Liofilchem Roseto - Luiss Roma 89-73 (27-21, 28-6, 17-18, 17-28)

Liofilchem Roseto: Alfonso Zampogna 23 (1/2, 5/9), Valerio Amoroso 21 (5/6, 3/5), Nemanja Dincic 13 (3/3, 1/2), Nicolas Morici 8 (2/4, 1/6), Gianmarco Fiusco 8 (2/4, 1/2), Edoardo Di emidio 7 (1/2, 1/4), Alessio Natalini 5 (1/1, 1/3), Magaye Seck 4 (2/2, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 - Rimbalzi: 31 3 + 28 (Alfonso Zampogna, Valerio Amoroso 7) - Assist: 19 (Nicolas Morici 7)

Luiss Roma: Matteo Fallucca 24 (1/5, 6/10), Riccardo Murri 14 (3/9, 2/6), Cesare Barbon 9 (0/1, 3/6), Giovanni Allodi 9 (4/9, 0/2), Marco Legnini 6 (1/3, 0/3), Matija Jovovic 6 (1/1, 0/0), Andrea Zini 3 (0/0, 1/3), Giorgio Di bonaventura 2 (1/2, 0/3), Alessandro Perotti 0 (0/1, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Sean Busca 0 (0/0, 0/0), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 - Rimbalzi: 36 13 + 23 (Giovanni Allodi 10) - Assist: 15 (Riccardo Murri, Marco Legnini 3)