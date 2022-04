Serie B: La Luiss Roma ospita Senigallia inseguendo il sogno play-off

Squadra in casa

Squadra in casa Luiss Roma

La Luiss Roma non vuole fermarsi e, dopo quattro vittorie consecutive, ospita la Goldengas Senigallia per una sfida che può essere decisiva per la corsa ai play-off.

La squadra di coach Pancarriè sogna i play-off dopo una grande cavalcata fatta di 6 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime 7 sfide. Quella contro la Goldengas può essere molto importante visto che i marchigiani al momento sono al settimo posto con 32 punti al pari di Ozzano. La Luiss insegue alle spalle dei Raggisolaris Faenza che precede i romani a quota 30. La partita di domani però può essere decisiva anche in virtù della vittoria esterna della Luiss nel girone di andata che vedrebbe, in caso di arrivo a pari punti, la Luiss avanti.

Senigallia arriva nella capitale in un periodo non semplice con solo 2 vittorie nelle ultime 5. La squadra marchigiana però è un gruppo di talento che può giocarsela con tutti e se in giornata può battere chiunque.

Sarà una bella sfida con la posta in palio molto alta per entrambe le squadre, appuntamento al Pala Luiss sabato 30 aprile, palla a due alle 18.00.